8 (499) 550-32-22
8 (499) 550-32-22 info@dr-zhevago.ru

Наши услуги

Диагностика

Диагностика

 Компьютерная томография зубов и полости рта Ортопантомография Прицельный снимок
Терапия

Терапия

 Лечение кариеса Реминерализирующая терапия Icon Первичное лечение корневых каналов
Ортодонтия

Ортодонтия

 Брекеты Исправление прикуса Элайнеры
Отбеливание

Отбеливание

 Отбеливание зубов Zoom4 Отбеливание Opalescence
Хирургия и имплантация

Хирургия и имплантация

 Удаление зубов Закрытие рецессий десны Закрытый синус-лифтинг Открытый синус-лифтинг Резекция верхушки корня Имплантация Имплантация All-on-4, ALL-on-6 Костная пластика (Направленная костная регенерация) Удаление зубов мудрости Удаление имплантатов Лечение периостита (флюс) Лечение перикоронита Коррекция десневой улыбки Установка ортодонтических мини-винтов
Профилактика

Профилактика

 Профессиональная гигиена полости рта и зубов Профессиональная гигиена полости рта и зубов при наличии брекет-системы
Ортопедия

Ортопедия

 Коронки Виниры Протезы Керамические накладки Коронки на имплантатах
Пародонтологическое лечение

Пародонтологическое лечение

 Пародонтологическая профессиональная гигиена зубов Лечение гингивита Открытый кюретаж Закрытый кюретаж Шинирование зубов Профессиональная гигиена на аппарате "Вектор"