Врачи
Услуги
Прайс
Акции
О клинике
Контакты
8 (499) 550-32-22
Врачи
Услуги
Прайс
Акции
О клинике
Контакты
8 (499) 550-32-22
info@dr-zhevago.ru
Главная
Услуги
Наши услуги
Диагностика
Компьютерная томография зубов и полости рта
Ортопантомография
Прицельный снимок
Терапия
Лечение кариеса
Реминерализирующая терапия Icon
Первичное лечение корневых каналов
Ортодонтия
Брекеты
Исправление прикуса
Элайнеры
Отбеливание
Отбеливание зубов Zoom4
Отбеливание Opalescence
Хирургия и имплантация
Удаление зубов
Закрытие рецессий десны
Закрытый синус-лифтинг
Открытый синус-лифтинг
Резекция верхушки корня
Имплантация
Имплантация All-on-4, ALL-on-6
Костная пластика (Направленная костная регенерация)
Удаление зубов мудрости
Удаление имплантатов
Лечение периостита (флюс)
Лечение перикоронита
Коррекция десневой улыбки
Установка ортодонтических мини-винтов
Профилактика
Профессиональная гигиена полости рта и зубов
Профессиональная гигиена полости рта и зубов при наличии брекет-системы
Ортопедия
Коронки
Виниры
Протезы
Керамические накладки
Коронки на имплантатах
Пародонтологическое лечение
Пародонтологическая профессиональная гигиена зубов
Лечение гингивита
Открытый кюретаж
Закрытый кюретаж
Шинирование зубов
Профессиональная гигиена на аппарате "Вектор"