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Ортопедия

Часто возникает вопрос: чем отличается ортопед от ортодонта? Стоматолог-ортодонт занимается исправлением прикуса и выравнивает зубы с помощью ортодонтических аппаратов: брекет-системы, элайнеров, ретейнеров, и т.д.
Стоматолог-ортопед занимается восстановлением разрушенных и замещением отсутствующих зубов. Его также называют протезистом.

Показания к ортопедическому лечению:
 

  • Потеря одного или нескольких зубов
  • Разрушение зубов, не подлежащих пломбированию
  • Эстетические проблемы (цвет, форма)
  • Патологические состояния ВНЧС

 

Какие методы, микропротезы и протезы использует ортопед?

Вкладки – для восстановления функции и эстетики зуба. Они применяются при разрушении жевательной поверхности зуба, контактного пункта соседних зубов, а также – при повышенной стираемости зубов и снижении высоты прикуса.

Коронки – в тех случаях, когда разрушение зуба значительно и его не восстановить вкладкой.

Виниры – ультратонкие керамические накладки на зубы для коррекции их цвета и формы.

Коронки на иплантат – это завершающая стадия установки имплантатов.

Несъемные протезы – ортопедические конструкции, которые заменяют отсутствующие зубы.