Ортопедия
Часто возникает вопрос: чем отличается ортопед от ортодонта? Стоматолог-ортодонт занимается исправлением прикуса и выравнивает зубы с помощью ортодонтических аппаратов: брекет-системы, элайнеров, ретейнеров, и т.д.
Стоматолог-ортопед занимается восстановлением разрушенных и замещением отсутствующих зубов. Его также называют протезистом.
Показания к ортопедическому лечению:
- Потеря одного или нескольких зубов
- Разрушение зубов, не подлежащих пломбированию
- Эстетические проблемы (цвет, форма)
- Патологические состояния ВНЧС
Какие методы, микропротезы и протезы использует ортопед?
Вкладки – для восстановления функции и эстетики зуба. Они применяются при разрушении жевательной поверхности зуба, контактного пункта соседних зубов, а также – при повышенной стираемости зубов и снижении высоты прикуса.
Коронки – в тех случаях, когда разрушение зуба значительно и его не восстановить вкладкой.
Виниры – ультратонкие керамические накладки на зубы для коррекции их цвета и формы.
Коронки на иплантат – это завершающая стадия установки имплантатов.
Несъемные протезы – ортопедические конструкции, которые заменяют отсутствующие зубы.