Часто возникает вопрос: чем отличается ортопед от ортодонта? Стоматолог-ортодонт занимается исправлением прикуса и выравнивает зубы с помощью ортодонтических аппаратов: брекет-системы, элайнеров, ретейнеров, и т.д.

Стоматолог-ортопед занимается восстановлением разрушенных и замещением отсутствующих зубов. Его также называют протезистом.

Показания к ортопедическому лечению:



Потеря одного или нескольких зубов

Разрушение зубов, не подлежащих пломбированию

Эстетические проблемы (цвет, форма)

Патологические состояния ВНЧС

Какие методы, микропротезы и протезы использует ортопед?

Вкладки – для восстановления функции и эстетики зуба. Они применяются при разрушении жевательной поверхности зуба, контактного пункта соседних зубов, а также – при повышенной стираемости зубов и снижении высоты прикуса.

Коронки – в тех случаях, когда разрушение зуба значительно и его не восстановить вкладкой.

Виниры – ультратонкие керамические накладки на зубы для коррекции их цвета и формы.

Коронки на иплантат – это завершающая стадия установки имплантатов.

Несъемные протезы – ортопедические конструкции, которые заменяют отсутствующие зубы.