8 (499) 550-32-22
8 (499) 550-32-22 info@dr-zhevago.ru

Заботимся о Вас

и Вашей улыбке Записаться на прием
Фото клиники

Клиника стоматологии Dr.Zhevago в Москве:

Стоматология Dr.Zhevago имеет команду высококвалифицированных специалистов и оказывает широкий спектр услуг по доступной цене. В нашей клинике Вы можете получить достоверную диагностику, с учетом применения современных технологий, а также получить стоматологическую помощь в части лечения, имплантации, удалении зубов различной сложности, протезирования, эстетической реставрации и отбеливании зубов.
Лечебные кабинеты клиники обеспечены современным оборудованием и техникой, которые определяют комфорт и удобство для пациентов. Стоматология удобно расположена рядом с метро Бауманская, в Денисовском переулке.

Подробнее
Спокойная и комфортная атмосфера
Преимущества клиники

Спокойная и комфортная атмосфера

Заботливый персонал поможет вам почувствовать, что вы находитесь в надежных руках.

Лечение без боли
Преимущества клиники

Лечение без боли

Мы используем самые эффективные и безопасные виды анестезии.

Все виды стоматологического лечения
Преимущества клиники

Все виды стоматологического лечения

К нам обращаются как за рутинными процедурами, так и в самых сложных случаях.

Наличие операционного микроскопа
Преимущества клиники

Наличие операционного микроскопа

Гарантия высочайшей эффективности лечения.

«Прозрачное» лечение
Преимущества клиники

«Прозрачное» лечение

Вы понимаете, что происходит на каждом этапе, и из чего складывается стоимость.

Удобное расположение
Преимущества клиники

Удобное расположение

Несколько минут от станции метро «Бауманская», есть парковка.

Современное оборудование и материалы
Преимущества клиники

Современное оборудование и материалы

Для наших пациентов мы выбираем лучшие, проверенные и безопасные варианты.

Уникальная команда специалистов
Преимущества клиники

Уникальная команда специалистов

Каждый врач клиники – профессионал высшей категории с большим опытом работы.

Стоматология Др. Жеваго на Бауманской - отзывы пациентов

Пациент +7-983-55XXXXX

Сложное удаление зуба "мудрости". Где корни цеплялись и не хотели извлекаться.

Пациент +7-952-49XXXXX

После консультации в клинике продолжила лечение. 15.04 было сложное удаление (5-ка, 8-ка и сразу же...

Пациент +7-919-02XXXXX

Обратилась к врачу после неудачного удаления зуба в другой клинике, для ревизии лунки. Доктор провел...

Пациент +7-987-93XXXXX

Дадаш Халипаевич - отличный хирург-стоматолог: очень внимательный к деталям, поддерживающий и профес...

Как нас найти?

Стоматология Др.Жеваго находится рядом с метро Бауманская
в Денисовском переулке д. 22
Записаться на прием
Ежедневно, 08:00-22:00
8 (499) 550-32-22