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Клиника стоматологии Dr.Zhevago в Москве:
Стоматология Dr.Zhevago имеет команду высококвалифицированных специалистов и оказывает широкий спектр услуг по доступной цене. В нашей клинике Вы можете получить достоверную диагностику, с учетом применения современных технологий, а также получить стоматологическую помощь в части лечения, имплантации, удалении зубов различной сложности, протезирования, эстетической реставрации и отбеливании зубов.
Лечебные кабинеты клиники обеспечены современным оборудованием и техникой, которые определяют комфорт и удобство для пациентов. Стоматология удобно расположена рядом с метро Бауманская, в Денисовском переулке.
Спокойная и комфортная атмосфера
Заботливый персонал поможет вам почувствовать, что вы находитесь в надежных руках.
Лечение без боли
Мы используем самые эффективные и безопасные виды анестезии.
Все виды стоматологического лечения
К нам обращаются как за рутинными процедурами, так и в самых сложных случаях.
Наличие операционного микроскопа
Гарантия высочайшей эффективности лечения.
«Прозрачное» лечение
Вы понимаете, что происходит на каждом этапе, и из чего складывается стоимость.
Удобное расположение
Несколько минут от станции метро «Бауманская», есть парковка.
Современное оборудование и материалы
Для наших пациентов мы выбираем лучшие, проверенные и безопасные варианты.
Уникальная команда специалистов
Каждый врач клиники – профессионал высшей категории с большим опытом работы.
Стоматология Др. Жеваго на Бауманской - отзывы пациентов
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После консультации в клинике продолжила лечение. 15.04 было сложное удаление (5-ка, 8-ка и сразу же...
Обратилась к врачу после неудачного удаления зуба в другой клинике, для ревизии лунки. Доктор провел...
Дадаш Халипаевич - отличный хирург-стоматолог: очень внимательный к деталям, поддерживающий и профес...
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в Денисовском переулке д. 22