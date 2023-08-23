Омаров Дадаш Халипаевич

Главный врач Врач. Стоматолог-хирург, имплантолог.

В самой сложной ситуации мы сделаем всё, чтобы подарить вам улыбку мечты, которая изменит вашу жизнь. Каждый сотрудник клиники — влюбленный в стоматологию эксперт, высококлассный специалист, который постоянно повышает квалификацию!

Кроме того, нам исключительно важны и человеческие качества врача: эмпатия, тактичность, стремление заботиться о пациентах!