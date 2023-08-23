О КлиникеВы пришли в клинику за здоровыми красивыми зубами? Мы дадим вам больше.
Омаров Дадаш ХалипаевичГлавный врач Врач. Стоматолог-хирург, имплантолог.
В самой сложной ситуации мы сделаем всё, чтобы подарить вам улыбку мечты, которая изменит вашу жизнь. Каждый сотрудник клиники — влюбленный в стоматологию эксперт, высококлассный специалист, который постоянно повышает квалификацию!
Кроме того, нам исключительно важны и человеческие качества врача: эмпатия, тактичность, стремление заботиться о пациентах!
Спокойная и комфортная атмосфера
Заботливый персонал поможет вам почувствовать, что вы находитесь в надежных руках.
Лечение без боли
Мы используем самые эффективные и безопасные виды анестезии.
Все виды стоматологического лечения
К нам обращаются как за рутинными процедурами, так и в самых сложных случаях.
Наличие операционного микроскопа
Гарантия высочайшей эффективности лечения.
«Прозрачное» лечение
Вы понимаете, что происходит на каждом этапе, и из чего складывается стоимость.
Удобное расположение
Несколько минут от станции метро «Бауманская», есть парковка.
Современное оборудование и материалы
Для наших пациентов мы выбираем лучшие, проверенные и безопасные варианты.
Уникальная команда специалистов
Каждый врач клиники – профессионал высшей категории с большим опытом работы.