8 (499) 550-32-22
8 (499) 550-32-22 info@dr-zhevago.ru

О Клинике

Вы пришли в клинику за здоровыми красивыми зубами? Мы дадим вам больше.
Фото стоматологической клиники

Омаров Дадаш Халипаевич

Главный врач Врач. Стоматолог-хирург, имплантолог.

В самой сложной ситуации мы сделаем всё, чтобы подарить вам улыбку мечты, которая изменит вашу жизнь. Каждый сотрудник клиники — влюбленный в стоматологию эксперт, высококлассный специалист, который постоянно повышает квалификацию!

Кроме того, нам исключительно важны и человеческие качества врача: эмпатия, тактичность, стремление заботиться о пациентах!

Спокойная и комфортная атмосфера
Преимущества клиники

Спокойная и комфортная атмосфера

Заботливый персонал поможет вам почувствовать, что вы находитесь в надежных руках.

Лечение без боли
Преимущества клиники

Лечение без боли

Мы используем самые эффективные и безопасные виды анестезии.

Все виды стоматологического лечения
Преимущества клиники

Все виды стоматологического лечения

К нам обращаются как за рутинными процедурами, так и в самых сложных случаях.

Наличие операционного микроскопа
Преимущества клиники

Наличие операционного микроскопа

Гарантия высочайшей эффективности лечения.

«Прозрачное» лечение
Преимущества клиники

«Прозрачное» лечение

Вы понимаете, что происходит на каждом этапе, и из чего складывается стоимость.

Удобное расположение
Преимущества клиники

Удобное расположение

Несколько минут от станции метро «Бауманская», есть парковка.

Современное оборудование и материалы
Преимущества клиники

Современное оборудование и материалы

Для наших пациентов мы выбираем лучшие, проверенные и безопасные варианты.

Уникальная команда специалистов
Преимущества клиники

Уникальная команда специалистов

Каждый врач клиники – профессионал высшей категории с большим опытом работы.

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