После консультации в клинике продолжила лечение. 15.04 было сложное удаление (5-ка, 8-ка и сразу же резекция корня 7-ки). Врач принял такое решение, потому что все зубы недалеко, можно все сделать за посещение, в т.ч. уменьшить обезболивание, прием антибиотиков после вмешательства и время заживления после удаления. 24.04 были сняты швы и проведена консультация по поводу имплантата (будет установка через 2 месяца, скорее всего в июле).

Пациент +7-919-02XXXXX 1 год назад Врач Омаров Дадаш Халипаевич

Обратилась к врачу после неудачного удаления зуба в другой клинике, для ревизии лунки. Доктор провел ревизию лунки, наложил швы. Все было сделано быстро и абсолютно не больно. Через неделю все зажило. Я очень благодарна доктору что он избавил меня от мучений. Теперь мне предстоит имплантация, буду делать только у этого доктора и рекомендовать всем знакомым. Спасибо огромное доктору, он настоящий профессионал. До визита к нему я мучилась от боли целую неделю. Доктор очень опытный, грамотный, приятный в общении. В клинике применяют все последние достижения современной стоматологии. Теперь мне предстоит имплантация, буду продолжать лечение только у Дадаша Халипаевича.