8 (499) 550-32-22
8 (499) 550-32-22 info@dr-zhevago.ru

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Мы позаботимся о красоте и здоровье Ваших зубов
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Диагностика
Компьютерная томография зубов и полости рта
От 2000р.
Ортопантомография
1500р.
Прицельный снимок
500р.

Терапия
Лечение кариеса
От 8000р.
Реминерализирующая терапия Icon
4000р.
Первичное лечение корневых каналов
От 14000р.

Ортодонтия
Брекеты
От 266000р.
Исправление прикуса
Элайнеры

Отбеливание
Отбеливание зубов Zoom4
30000р.
Отбеливание Opalescence
20000р.

Хирургия и имплантация
Удаление зубов
От 6000р. до 18000р.
Закрытие рецессий десны
От 10000р. до 25000р.
Закрытый синус-лифтинг
От 27000р.
Открытый синус-лифтинг
От 45000р.
Резекция верхушки корня
От 25000р.
Имплантация
Имплантация All-on-4, ALL-on-6
Костная пластика (Направленная костная регенерация)
Удаление зубов мудрости
Удаление имплантатов
Лечение периостита (флюс)
Лечение перикоронита
Коррекция десневой улыбки
Установка ортодонтических мини-винтов

Профилактика
Профессиональная гигиена полости рта и зубов
Профессиональная гигиена полости рта и зубов при наличии брекет-системы

Ортопедия
Коронки
Виниры
Протезы
Керамические накладки
Коронки на имплантатах

Пародонтологическое лечение
Пародонтологическая профессиональная гигиена зубов
Лечение гингивита
Открытый кюретаж
Закрытый кюретаж
Шинирование зубов
Профессиональная гигиена на аппарате "Вектор"