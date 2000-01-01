Прайс листМы позаботимся о красоте и здоровье Ваших зубов
Диагностика
Ортопантомография
1500р.
Прицельный снимок
500р.
Терапия
Лечение кариеса
От 8000р.
Первичное лечение корневых каналов
От 14000р.
Ортодонтия
Брекеты
От 266000р.
Отбеливание
Отбеливание зубов Zoom4
30000р.
Отбеливание Opalescence
20000р.
Хирургия и имплантация
Удаление зубов
От 6000р. до 18000р.
Закрытие рецессий десны
От 10000р. до 25000р.
Закрытый синус-лифтинг
От 27000р.
Открытый синус-лифтинг
От 45000р.
Резекция верхушки корня
От 25000р.