Рецессия десны – это снижение высоты десневого края. Десна при этом поднимается, обнажая шейку зуба. Это может быть вызвано нарушениями прикуса, травмами десны, неправильной чисткой зубов, ошибками при ортодонтическом лечении и т.д. Рецессия десны доставляет не только эстетические проблемы, но и приводит к появлению клиновидных дефектов, кариеса, гингивита, периодонтита.

К счастью, методы современной хирургии позволяют эффективно восстанавливать десневые контуры и закрывать обнажившиеся шейки зубов.

В нашей клинике мы проводим гингивопластику, которая выполняется опытным хирургом.

На консультации вам расскажут о всех нюансах манипуляции, о том, как будет проходить реабилитация. Клиника остается с вами и после пластики рецессии десны, чтобы контролировать ваше самочувствие и следить за восстановлением.