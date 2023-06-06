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Контакты
8 (499) 550-32-22
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Наши врачи
Омаров Дадаш Халипаевич
Главный врач Врач. Стоматолог-хирург, имплантолог.
Стаж 7 лет
Елизарова Анна Романовна
Медицинский директор.
Стаж 7 лет
Шидакова Медина Мухтаровна
Врач стоматолог-ортодонт, гнатолог.
Стаж 3 года
Едиханова Камила Ильясовна
Стоматолог-терапевт.
Стаж 3 года
Мамедов Руслан Эльманович
Врач стоматолог-ортопед.
Стаж 8 лет
Мирза Руслан Эльчинович
Врач стоматолог-ортопед.
Стаж 4 года