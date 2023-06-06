8 (499) 550-32-22
8 (499) 550-32-22 info@dr-zhevago.ru

Наши врачи

Омаров Дадаш Халипаевич

Омаров Дадаш Халипаевич

 Главный врач Врач. Стоматолог-хирург, имплантолог. Стаж 7 лет
Елизарова Анна Романовна

Елизарова Анна Романовна

 Медицинский директор. Стаж 7 лет
Шидакова Медина Мухтаровна

Шидакова Медина Мухтаровна

 Врач стоматолог-ортодонт, гнатолог. Стаж 3 года
Едиханова Камила Ильясовна

Едиханова Камила Ильясовна

 Стоматолог-терапевт. Стаж 3 года
Мамедов Руслан Эльманович

Мамедов Руслан Эльманович

 Врач стоматолог-ортопед. Стаж 8 лет
Мирза Руслан Эльчинович

Мирза Руслан Эльчинович

 Врач стоматолог-ортопед. Стаж 4 года