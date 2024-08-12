Заикина Елена Борисовна

Стоматолог-ортопед

Стаж 10 лет

Курсы

Эстетическая стоматология в полном объёме – виниры, керамические вкладки, цельнокерамические коронки, коронки на основе диоксида циркония

• Протезирование металлокерамическими и безметалловыми коронками на имплантатах, балочные конструкции на имплантатах

• Съёмные протезы на имплантатах



Московский государственный медико-стоматологический университет им. А.И.Евдокимова

• 2020 год - ординатура в Центральной государственной медицинской академии управления делами президента РФ

• Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Нижегородская государственная медицинская академия» Министерства здравоохранения Российской Федерации Сертификат специалиста «Стоматология ортопедическая»

• Современная научно-техническая академия. Сертификат специалиста «Стоматология ортопедическая»



