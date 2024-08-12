8 (499) 550-32-22
8 (499) 550-32-22 reception@doctorzhevago.ru
Заикина Елена Борисовна

Заикина Елена Борисовна

Стоматолог-ортопед Стаж 10 лет

Эстетическая стоматология в полном объёме – виниры, керамические вкладки, цельнокерамические коронки, коронки на основе диоксида циркония
    •    Протезирование металлокерамическими и безметалловыми коронками на имплантатах, балочные конструкции на имплантатах
    •    Съёмные протезы на имплантатах

Московский государственный медико-стоматологический университет им. А.И.Евдокимова
    •    2020 год - ординатура в Центральной государственной медицинской академии управления делами президента РФ
    •    Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Нижегородская государственная медицинская академия» Министерства здравоохранения Российской Федерации Сертификат специалиста «Стоматология ортопедическая»
    •    Современная научно-техническая академия. Сертификат специалиста «Стоматология ортопедическая»

 

2019 Микропротезирование боковой группы зубов цельнокерамияескими реставрациями. Kavo kerr
2019 Нехирургическое пародонтологическое лечение Oral b
2019 Astra Tech Implant System Day Dentsply sirona
2019 Керамические виниры: от планирования до фиксации. Kavo kerr
2019 Создание гармоничного контура мягких тканей при имплантации во фронтальном отделе. Nobel
2019 Принципы работы с имплантационной системой Straumann Straumann