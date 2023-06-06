Шидакова Медина Мухтаровна

Врач стоматолог-ортодонт, гнатолог.

Стаж 3 года

Курсы

Образование:

2021 г. – Московский медико-стоматологический университет им. А. И. Евдокимова (врач-стоматолог).

2023 г. – ординатура ФГБОУ ДПО ИПК ФМБА России (ортодонтия).

Профессиональные навыки:

Владеет всеми современными техниками коррекции прикуса.

Работает как на брекет-системах, так и на элайнерах.

Занимается лечением проблем ВНЧС с помощью самых точных диагностических исследований (кондилография).

Мастер скрупулезного планирования.