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Шидакова Медина Мухтаровна

Шидакова Медина Мухтаровна

Врач стоматолог-ортодонт, гнатолог. Стаж 3 года

 

Образование:

2021 г. – Московский медико-стоматологический университет им. А. И. Евдокимова (врач-стоматолог).

2023 г. – ординатура ФГБОУ ДПО ИПК ФМБА России (ортодонтия).

Профессиональные навыки:

Владеет всеми современными техниками коррекции прикуса.

Работает как на брекет-системах, так и на элайнерах.

Занимается лечением проблем ВНЧС с помощью самых точных диагностических исследований (кондилография).

Мастер скрупулезного планирования.

  • «Сплинт-терапия для стабилизации нижней челюсти». Н.Ю. Апачиди, Е.В. Тищенко, 2020.
  • «Ортодонт + артикулятор: основы работы». Н.Ю Апачиди, 2021.
  • «Кортикальная опора в современной ортодонтической практике». А.В. Волкова, 2021.
  • «Face Evolution». А. Канабез, Испания, 2019.
  • «Ортодонтическая школа Пумпа. Просто о сложном». Н.Ю. Апачиди, 2021.
  • «Ортодонтическая школа Пумпа. Виды патологий и их лечение». М.Р. Фадеева, Э.М Коган, 2021.
  • «Основы биомеханики. Теоретическая база для успешной практики. Изгибы на дугах». Н. Сигуа, 2020.
  • «Лечение и профилактика дисфункций ВНЧС». Я. Дьячкова, 2019.
  • «Дезартикуляция как главное оружие ортодонта». И. Макаревич, 2021.
  • «МРТ ВНЧС в ортопедической стоматологии». И. Комолов, 2022.
  • «Дентальная фотография». А. Швецов, 2021.
  • «Разбор клинических случаев. Ортодонтия». И. Макаревич, 2021.
  • «Накладки в ежедневной практике». И. Макаревич, 2021.
  • SADAO SATO ONLINE SCHOOL (Sadao Sato, Doriana Bradascio, Ivan Makarevich, Oleksandr Kobylyansky, Dario D’alessio, Natalia Lopukhova, Helder Nunes Costa, Alexandra Londono, Roberto Luis, Velasquez Torres.
  • ORAL SPLINTS: DIAGNOSIS, DESIGN AND TREATMENT PROTOCOLS. Г. Славичек, 2022.
  • CONDYLOGRAPHY: RECORDING AND ANALYSIS. Г. Славичек, 2022.
  • ORAL SPLINTS: DIAGNOSIS, DESIGN AND TREATMENT PROTOCOLS. Г. Славичек, 2022.
  • CONDYLOGRAPHY: RECORDING AND ANALYSIS. Г. Славичек, 2022.
  • ORTHODONTICS CONGRESS (Won Moon, Marco Rosa, Seong-Hun Kim), 2020.
  • «Тотальная реабилитация окклюзии». П. Кочкаров, Т. Ленько, 2021.
  • «Применение ортодонтических кап в клинической практике ортодонта», 3D-Smile, 2021.
  • RevyLife, 2021.

Отзывы клиентов

Артем Батейщиков

Доброго времени суток, записывался на прием пару дней назад, все очень понравилось, врачи очень добр...