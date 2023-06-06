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Омаров Дадаш Халипаевич

Омаров Дадаш Халипаевич

Главный врач Врач. Стоматолог-хирург, имплантолог. Стаж 7 лет

 

Образование:

В 2016 году окончил Курский государственный медицинский университет (КГМУ) по специальности «Врач-стоматолог».

Ординатуру прошел на базе Белгородского государственного университета по специальности «Хирургическая стоматология».

Профессиональные навыки:

Проводит полный спектр хирургического лечения пациентов.

Специализируется на атравматичном удалении зубов, имплантации зубов, костных пластиках любой степени сложности, пластике мягких тканей и пластиках рецессий десны.

Является лектором. Автор онлайн- и офис-курса по атравматичному удалению зубов,  одномоментной имплантации как для начинающих молодых специалистов, так и для опытных практикующих докторов.

Отличается тактичностью и решительностью. Внимателен к каждому пациенту, ведь каждый клинический случай уникален. Всегда сохраняет самообладание и холодный ум в работе с самыми сложными клиническими случаями.

Член Ассоциации общественных объединений «Стоматологическая ассоциация России» (СтАР).

  • «Синус-лифт. Командный подход ЛОРа и имплантолога». Aurum Cerebrum Academy. П. Ярошевич, А. Кондратьев.
  • «Командный подход в дентальной имплантации». Aurum Cerebrum Academy. П. Ярошевич, А. Першин.
  • «Искусство удаления зубов как основа для успешного имплантологического лечения». Образовательный центр Refformat. А. Башуров.
  • «Манипуляции с мягкими тканями в области зубов и имплантатов». Aurum Cerebrum Academy. П. Кортеллини, DDS, MD.
  • «Модуль 4. Эстетика мягких тканей». Образовательный центр Refformat. А. Башуров.
  • «Bone Augmentation In Implant Dentistry». Dentsply Sirona. И. Уразбахтин.
  • «Ортодонтические мини-винты BioRay». Ortholight. Ю. Вольвач.

Отзывы клиентов

Пациент +7-983-55XXXXX

Сложное удаление зуба "мудрости". Где корни цеплялись и не хотели извлекаться.

Пациент +7-952-49XXXXX

После консультации в клинике продолжила лечение. 15.04 было сложное удаление (5-ка, 8-ка и сразу же...

Пациент +7-919-02XXXXX

Обратилась к врачу после неудачного удаления зуба в другой клинике, для ревизии лунки. Доктор провел...

Пациент +7-987-93XXXXX

Дадаш Халипаевич - отличный хирург-стоматолог: очень внимательный к деталям, поддерживающий и профес...

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Доктор Дадаш Х., очень внимательный и высоко профессиональный врач. Умеет грамотно объяснить и распо...

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