Омаров Дадаш Халипаевич

Главный врач Врач. Стоматолог-хирург, имплантолог.

Стаж 7 лет

Курсы

Образование:

В 2016 году окончил Курский государственный медицинский университет (КГМУ) по специальности «Врач-стоматолог».

Ординатуру прошел на базе Белгородского государственного университета по специальности «Хирургическая стоматология».

Профессиональные навыки:

Проводит полный спектр хирургического лечения пациентов.

Специализируется на атравматичном удалении зубов, имплантации зубов, костных пластиках любой степени сложности, пластике мягких тканей и пластиках рецессий десны.

Является лектором. Автор онлайн- и офис-курса по атравматичному удалению зубов, одномоментной имплантации как для начинающих молодых специалистов, так и для опытных практикующих докторов.

Отличается тактичностью и решительностью. Внимателен к каждому пациенту, ведь каждый клинический случай уникален. Всегда сохраняет самообладание и холодный ум в работе с самыми сложными клиническими случаями.

Член Ассоциации общественных объединений «Стоматологическая ассоциация России» (СтАР).