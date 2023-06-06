Омаров Дадаш Халипаевич

Омаров Дадаш ХалипаевичГлавный врач Врач. Стоматолог-хирург, имплантолог. Стаж 7 лет
Образование:
В 2016 году окончил Курский государственный медицинский университет (КГМУ) по специальности «Врач-стоматолог».
Ординатуру прошел на базе Белгородского государственного университета по специальности «Хирургическая стоматология».
Профессиональные навыки:
Проводит полный спектр хирургического лечения пациентов.
Специализируется на атравматичном удалении зубов, имплантации зубов, костных пластиках любой степени сложности, пластике мягких тканей и пластиках рецессий десны.
Является лектором. Автор онлайн- и офис-курса по атравматичному удалению зубов, одномоментной имплантации как для начинающих молодых специалистов, так и для опытных практикующих докторов.
Отличается тактичностью и решительностью. Внимателен к каждому пациенту, ведь каждый клинический случай уникален. Всегда сохраняет самообладание и холодный ум в работе с самыми сложными клиническими случаями.
Член Ассоциации общественных объединений «Стоматологическая ассоциация России» (СтАР).
- «Синус-лифт. Командный подход ЛОРа и имплантолога». Aurum Cerebrum Academy. П. Ярошевич, А. Кондратьев.
- «Командный подход в дентальной имплантации». Aurum Cerebrum Academy. П. Ярошевич, А. Першин.
- «Искусство удаления зубов как основа для успешного имплантологического лечения». Образовательный центр Refformat. А. Башуров.
- «Манипуляции с мягкими тканями в области зубов и имплантатов». Aurum Cerebrum Academy. П. Кортеллини, DDS, MD.
- «Модуль 4. Эстетика мягких тканей». Образовательный центр Refformat. А. Башуров.
- «Bone Augmentation In Implant Dentistry». Dentsply Sirona. И. Уразбахтин.
- «Ортодонтические мини-винты BioRay». Ortholight. Ю. Вольвач.
Отзывы клиентов
Сложное удаление зуба "мудрости". Где корни цеплялись и не хотели извлекаться.
После консультации в клинике продолжила лечение. 15.04 было сложное удаление (5-ка, 8-ка и сразу же...
Обратилась к врачу после неудачного удаления зуба в другой клинике, для ревизии лунки. Доктор провел...
Дадаш Халипаевич - отличный хирург-стоматолог: очень внимательный к деталям, поддерживающий и профес...
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Ужасная зубная боль, от которой болит вся голова, я не знала, что болит только зуб. Я пошел в кабин...
Ходила на консультацию в другую клинику , где мне порекомендовали удалить 3 жевательных зуба. Целых...
Большое спасибо, помогли избавится от мучительной зубной боли, удалив зуб мудрости. Осложнений не бы...
Еще один для проверки розетки. Врач осмотрел дыру и зашил ее. Все было сделано быстро, и он совсем н...
Отличная клиника с прекрасными врачами. Нужно было удалить сложные восьмерки, и были некоторые опасе...
Доктор Дадаш Х., очень внимательный и высоко профессиональный врач. Умеет грамотно объяснить и распо...
Я попал в стоматологию Др.Жеваго по рекомендации и очень блогодарен всему персоналу начиная с ресе...