Керамические накладки

Керамическая вкладка – отличная альтернатива обычной пломбе. Она создается по индивидуальному слепку, идеально прилегает к зубу, максимально эстетично выглядит. Когда вкладка хорошо установлена, понять невооруженным глазом, где природный зуб, а где реставрация – невозможно.

Керамической вкладкой можно отреставрировать зуб в следующих случаях: