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Керамические накладки

Керамическая вкладка – отличная альтернатива обычной пломбе. Она создается по индивидуальному слепку, идеально прилегает к зубу, максимально эстетично выглядит. Когда вкладка хорошо установлена, понять невооруженным глазом, где природный зуб, а где реставрация – невозможно.

Керамической вкладкой можно отреставрировать зуб в следующих случаях:

  • Разрушение жевательной поверхности зуба.
  • Разрушение контактного пункта соседних зубов.
  • Снижение высоты прикуса.
  • Повышенная стираемость зубов.