Костная пластика (Направленная костная регенерация)
Назначается врачом-стоматологом, когда для установки имплантатов недостаточно объема кости.
Этапы работы:
- Трехмерный снимок и сопоставление ваших жалоб, клинической картины в полости рта с результатами рентгенограммы. Составление медицинского и финансового планов лечения, запись на операцию.
- Операция начнется с фотопротокола – обязательные снимки исходной ситуации, все этапы операции так же снимаются – это часть современного лечения, фото прикладываются к вашей электронной карте.
- Анестезия. Медсестра возьмет у Вас кровь из вены для изготовления биологической мембраны L-PRF (входит в стоимость операции). Врач использует мембрану в зоне операции для стимуляции заживления.
- Разрез в зоне интереса. Разрез в донорской области. Чаще всего зона в области нижнего зуба мудрости
- Получение костного блока и его адаптация под зону дефекта.
- Фиксация костного блока к челюсти в зоне интереса.
- Фиксация коллагеновой мембраны титановыми пинами.
- Внесение мембраны L-PRF.
- Сопоставление краев раны и наложение швов.
- Послеоперационный контрольный снимок.