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Костная пластика (Направленная костная регенерация)

Назначается врачом-стоматологом, когда для установки имплантатов недостаточно объема кости. 

Этапы работы:

  • Трехмерный снимок и сопоставление ваших жалоб, клинической картины в полости рта с результатами рентгенограммы. Составление медицинского и финансового планов лечения, запись на операцию.
  • Операция начнется с фотопротокола – обязательные снимки исходной ситуации, все этапы операции так же снимаются – это часть современного лечения, фото прикладываются к вашей электронной карте.
  • Анестезия. Медсестра возьмет у Вас кровь из вены для изготовления биологической мембраны L-PRF (входит в стоимость операции). Врач использует мембрану в зоне операции для стимуляции заживления.
  • Разрез в зоне интереса. Разрез в донорской области. Чаще всего зона в области нижнего зуба мудрости
  • Получение костного блока и его адаптация под зону дефекта.
  • Фиксация костного блока к челюсти в зоне интереса.
  • Фиксация коллагеновой мембраны титановыми пинами.
  • Внесение мембраны L-PRF.
  • Сопоставление краев раны и наложение швов.
  • Послеоперационный контрольный снимок.