Гингивит — это острое или хроническое воспаление десен, при котором поражаются только мягкие ткани, а зубодесневое соединение не затронуто.

Симптомы:

Неприятный запах изо рта

Кровоточивость, покраснение, отечность десны

Дискомфорт при приеме горячей, холодной, кислой или острой пищи

Лечение гингивита предполагает: