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Лечение гингивита

Гингивит — это острое или хроническое воспаление десен, при котором поражаются только мягкие ткани, а зубодесневое соединение не затронуто.

Симптомы:

  • Неприятный запах изо рта
  • Кровоточивость, покраснение, отечность десны
  • Дискомфорт при приеме горячей, холодной, кислой или острой пищи

Лечение гингивита предполагает:

  • Профессиональную гигиену полости рта
  • Антимикробную обработку полости рта
  • Удаление микробной пленки, мягких и твердых отложений противовоспалительную терапию