Лечение гингивита
Гингивит — это острое или хроническое воспаление десен, при котором поражаются только мягкие ткани, а зубодесневое соединение не затронуто.
Симптомы:
- Неприятный запах изо рта
- Кровоточивость, покраснение, отечность десны
- Дискомфорт при приеме горячей, холодной, кислой или острой пищи
Лечение гингивита предполагает:
- Профессиональную гигиену полости рта
- Антимикробную обработку полости рта
- Удаление микробной пленки, мягких и твердых отложений противовоспалительную терапию