Лечение периостита (флюс)

Периостит (флюс) — это воспалительный процесс в надкостнице, который вначале развивается у верхушки корня зуба, а затем распространяется в окружающие ткани. Бактерии активно размножаются, образуется гной. Очаг инфекции увеличивается, пытаясь найти выход. Поражается сам зуб и окружающие его ткани.

Мягкие ткани челюсти начинают отекать. Отекает не только десна, но и область лица в проекции воспалительного процесса. Появляется боль, которая ощущается не только в зубе, но и в области глазницы, шеи, уха. Ухудшается общее состояние организма.

Из-за чего возникает флюс

Флюс - это лишь симптом какого-либо воспалительного заболевания в области зуба и окружающих тканях. Появиться флюс может по нескольким причинам:

Кариес — самая частая причина развития флюса. Кариес вызывает инфицирование пульпы — сосудисто-нервного пучка внутри зуба — , начинается ее распад и развивается абсцесс. Инфекция проникает в периодонт — ткань, которая окружает зуб и удерживает его в зубной лунке. Так начинается периодонтит, который переходит в флюс. Врачи называют это состояние «периостит».

Альвеолит — воспаление зубной лунки после удаления зуба. Прорезывание зуба мудрости и формирование складки в десне может также привести к скоплению патогенной микрофлоры и появлению гноя.

Иногда периостит может быть спровоцирован ослаблением иммунной системы на фоне стресса или вирусной инфекции. Если зуб здоровый, то периостита не будет.

Методы лечения:

Практически всегда периостит — удаление зуба. Но иногда его действительно можно спасти. Особенно если пациент почувствовал начало заболевания — чувство распирания в зубе и пришел с этим к врачу.

Прежде всего необходимо вылечить инфекцию. Если есть возможность, врач лечит корневые каналы и сохраняет зуб. Если такой возможности нет, то зуб приходится удалять.

Для облегчения симптоматики практически каждый периостит вскрывается. Под местным обезболиванием проводится разрез по самой выбухающей части флюса до кости.

Для того, чтобы гной весь вышел до того, как заживет десна, ставится резиновый дренаж на 1-2 дня. Если не сделать этого, то снова будет формироваться отек.

Затем пациент направляется к терапевту для эндодонтического лечения: