Шинирование зубов

Зубы могут начать расшатываться из-за разных стоматологических заболеваний: пародонтита, флюса, гингивита. Пока врач проводит лечение, важно зафиксировать зубы для того, чтобы предотвратить их потерю.

Чаще всего шина накладывается на фронтальную группу зубов, при этом используются разные конструкции:

Стекловолоконная лента

Несъемный способ шинирования для фиксации очень подвижных зубов. Стекловолокно — прочный материал, который может прослужить более трёх лет.

Вантовое шинирование

Здесь используется нить из ароматического полиамида, которая закрепляется на зубах с помощь пломбировочного материала и не вызывает повреждения зубной эмали.

Бюгельные протезы

Если произошло разрушение части зуба или его потеря, то стоматолог может использовать протез с шинирующим свойством. Бюгельный протез — это долговечная конструкция, которая состоит из дуги (бюгеля) и крепится к здоровым зубам специальными замками. Такой протез заменяет отсутствующий зуб, при этом надежно фиксируя зубной ряд.

Шинирование коронками

Применяется, когда есть подвижность большого количества зубов. Зуб под коронку необходимо обработать: отшлифовать, снять слой эмали.

Шинирование коронками — надежный и очень эстетичный способ.