Профессиональная гигиена полости рта и зубов при наличии брекет-системы

Если вы проходите лечение на брекет-системе, то профессиональная гигиена полости рта должны выполняться не реже, чем раз в 3-4 месяца или по графику, разработанному для вас вашим стоматологом.

При установке брекетов во рту появляется большое количество труднодоступных для чистки мест. Микробный налет скапливается вокруг брекетов, под дугами, на внутренней поверхности зубов и по линии десен. Там, куда трудно добраться щеткой, образуется зубной камень, который самостоятельно уже не убрать. Кроме того, из-за большего количества налета повышается риск развития болезней десен.

Во время профессиональной гигиены полости рта врач с помощью специальных инструментов очищает самые труднодоступные места, убирая налет и зубной камень. Также проводится процедура для восстановления и защиты эмали препаратами с содержанием фторидов или активного соединения кальция и фосфора.

Регулярная профессиональная чистка зубов с брекетами — совершенно необходимая процедура и гарантия здоровой и красивой улыбки.