Резекция верхушки корня зуба проводится с целью извлечения пораженного участка зуба, и предотвращения дальнейшего распространения инфекции. При наличии воспалительных процессов в корневой системе зуба часть корня отсекается, киста или гранулема аккуратно удаляется.

Особенность методики – добраться до пораженного участка не через коронковую часть зуба, а через надрез в боковом отделе кости, и отсечь инфицированные ткани зубного корня вместе с гнойным образованием.

Целесообразность проведения такой процедуры оценивает хирург.

Показания к резекции верхушки корня: