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Лечение перикоронита

Воспаление десны, так называемого десневого капюшона, который прилегает к зубу мудрости, называется перикоронит.

Из-за чего возникает перикоронит

  • В челюсти недостаточно места для прорезывания зуба мудрости, также его еще называют восьмым зубом. При этом он может быть либо дистопированным — неправильно расположенным, но прорезавшимся, либо частично ретинированным, то есть частично прорезавшимся. Воспаление вызывает длительное и сложное прорезывание таких зубов.
  • При жевании, пациент накусывает десневой капюшон верхними зубами, то есть постоянно травмирует десну, которая покрывает «восьмерку». Если это происходит постоянно, то травма десны считается хронической, если это произошло впервые  — острой. 
  • Попадание пищи под десневой капюшон. Пациент не может качественно вычистить остатки пищи, они остаются под десной, начинают гнить и издавать неприятный запах, потому что развивается болезнетворная микрофлора и это приводит к воспалению.

Симптомы:

  • Боль при глотании, жевании или открывании рта
  • Почувствовали гнилостный запах изо рта, либо увидели гнойные выделения из под десны
  • Увеличенные лимфоузлы под нижней челюстью
  • Сильная боль и отечность в области прорезывающегося зуба
  • На фоне вышеперечисленных симптомов общее недомогание: снижение аппетита, повышение температура тела до 38,5 º

Методы лечения перикоронита

Какой-либо специальной подготовки к лечению перикоронита нет. Объем лечения будет зависеть от стадии воспалительного процесса и показаний рентген-снимка. Если показаний к удалению зуба нет, врач назначит ротовые ванночки с антисептическим раствором и антибактериальную терапию.

Если при диагностике доктор решил, что зуб нужно удалять, то:

  • Делает местную анестезию.
  • Обрабатывает операционное поле антисептиком.
  • Иссекает скальпелем капюшон.
  • Удаляет зуб: делает распил зуба фрезой и достает его по частям.
  • Ушивает рану.
  • Прикладывает холод на область операционного вмешательства для уменьшения отека.
  • По показаниям назначает: антибиотики, обезболивающие-противовоспалительные, антигистаминные препараты, ротовые ванночки с антисептиком.
  • Повторный прием через 2 недели с промыванием каналов.