Лечение перикоронита

Воспаление десны, так называемого десневого капюшона, который прилегает к зубу мудрости, называется перикоронит.

Из-за чего возникает перикоронит

В челюсти недостаточно места для прорезывания зуба мудрости, также его еще называют восьмым зубом. При этом он может быть либо дистопированным — неправильно расположенным, но прорезавшимся, либо частично ретинированным, то есть частично прорезавшимся. Воспаление вызывает длительное и сложное прорезывание таких зубов.

При жевании, пациент накусывает десневой капюшон верхними зубами, то есть постоянно травмирует десну, которая покрывает «восьмерку». Если это происходит постоянно, то травма десны считается хронической, если это произошло впервые — острой.

Попадание пищи под десневой капюшон. Пациент не может качественно вычистить остатки пищи, они остаются под десной, начинают гнить и издавать неприятный запах, потому что развивается болезнетворная микрофлора и это приводит к воспалению.

Симптомы:

Боль при глотании, жевании или открывании рта

Почувствовали гнилостный запах изо рта, либо увидели гнойные выделения из под десны

Увеличенные лимфоузлы под нижней челюстью

Сильная боль и отечность в области прорезывающегося зуба

На фоне вышеперечисленных симптомов общее недомогание: снижение аппетита, повышение температура тела до 38,5 º

Методы лечения перикоронита

Какой-либо специальной подготовки к лечению перикоронита нет. Объем лечения будет зависеть от стадии воспалительного процесса и показаний рентген-снимка. Если показаний к удалению зуба нет, врач назначит ротовые ванночки с антисептическим раствором и антибактериальную терапию.

Если при диагностике доктор решил, что зуб нужно удалять, то: