Лечение перикоронита
Воспаление десны, так называемого десневого капюшона, который прилегает к зубу мудрости, называется перикоронит.
Из-за чего возникает перикоронит
- В челюсти недостаточно места для прорезывания зуба мудрости, также его еще называют восьмым зубом. При этом он может быть либо дистопированным — неправильно расположенным, но прорезавшимся, либо частично ретинированным, то есть частично прорезавшимся. Воспаление вызывает длительное и сложное прорезывание таких зубов.
- При жевании, пациент накусывает десневой капюшон верхними зубами, то есть постоянно травмирует десну, которая покрывает «восьмерку». Если это происходит постоянно, то травма десны считается хронической, если это произошло впервые — острой.
- Попадание пищи под десневой капюшон. Пациент не может качественно вычистить остатки пищи, они остаются под десной, начинают гнить и издавать неприятный запах, потому что развивается болезнетворная микрофлора и это приводит к воспалению.
Симптомы:
- Боль при глотании, жевании или открывании рта
- Почувствовали гнилостный запах изо рта, либо увидели гнойные выделения из под десны
- Увеличенные лимфоузлы под нижней челюстью
- Сильная боль и отечность в области прорезывающегося зуба
- На фоне вышеперечисленных симптомов общее недомогание: снижение аппетита, повышение температура тела до 38,5 º
Методы лечения перикоронита
Какой-либо специальной подготовки к лечению перикоронита нет. Объем лечения будет зависеть от стадии воспалительного процесса и показаний рентген-снимка. Если показаний к удалению зуба нет, врач назначит ротовые ванночки с антисептическим раствором и антибактериальную терапию.
Если при диагностике доктор решил, что зуб нужно удалять, то:
- Делает местную анестезию.
- Обрабатывает операционное поле антисептиком.
- Иссекает скальпелем капюшон.
- Удаляет зуб: делает распил зуба фрезой и достает его по частям.
- Ушивает рану.
- Прикладывает холод на область операционного вмешательства для уменьшения отека.
- По показаниям назначает: антибиотики, обезболивающие-противовоспалительные, антигистаминные препараты, ротовые ванночки с антисептиком.
- Повторный прием через 2 недели с промыванием каналов.