8 (499) 550-32-22
8 (499) 550-32-22 info@dr-zhevago.ru

Пародонтологическая профессиональная гигиена зубов

Эта процедура проводится при проблемах с тканями пародонта. В отличие от обычной профилактической чистки, в этом случае особое внимание уделяется проблемным, т.е. воспаленным участкам в полости рта для того, чтобы это воспаление устранить. 

Кроме того, проводится глубокая поддесневая очистка поверхностей зуба от микробной пленки с помощью специальных аппаратов, материалов и инструментов.

После проведения процедуры врач назначает лечение для снятия отёчности, устранения кровоточивости дёсен и для предупреждения развития воспалительных процессов в пародонтальных карманах.

В каких случаях проводится пародонтологическая профессиональная гигиена зубов:

  • Кровоточивость или отечность десны
  • Убыль мягких тканей или костной ткани
  • Гингивит, острый или хронический
  • Оголение шеек зубов или поверхности имплантатов
  • Неприятный запах изо рта
  • Дискомфорт из-за попадания частиц пищи в пародонтальные карманы и в межзубные промежутки