Пародонтологическая профессиональная гигиена зубов
Эта процедура проводится при проблемах с тканями пародонта. В отличие от обычной профилактической чистки, в этом случае особое внимание уделяется проблемным, т.е. воспаленным участкам в полости рта для того, чтобы это воспаление устранить.
Кроме того, проводится глубокая поддесневая очистка поверхностей зуба от микробной пленки с помощью специальных аппаратов, материалов и инструментов.
После проведения процедуры врач назначает лечение для снятия отёчности, устранения кровоточивости дёсен и для предупреждения развития воспалительных процессов в пародонтальных карманах.
В каких случаях проводится пародонтологическая профессиональная гигиена зубов:
- Кровоточивость или отечность десны
- Убыль мягких тканей или костной ткани
- Гингивит, острый или хронический
- Оголение шеек зубов или поверхности имплантатов
- Неприятный запах изо рта
- Дискомфорт из-за попадания частиц пищи в пародонтальные карманы и в межзубные промежутки