Эта процедура проводится при проблемах с тканями пародонта. В отличие от обычной профилактической чистки, в этом случае особое внимание уделяется проблемным, т.е. воспаленным участкам в полости рта для того, чтобы это воспаление устранить.

Кроме того, проводится глубокая поддесневая очистка поверхностей зуба от микробной пленки с помощью специальных аппаратов, материалов и инструментов.

После проведения процедуры врач назначает лечение для снятия отёчности, устранения кровоточивости дёсен и для предупреждения развития воспалительных процессов в пародонтальных карманах.

В каких случаях проводится пародонтологическая профессиональная гигиена зубов: