8 (499) 550-32-22
8 (499) 550-32-22 info@dr-zhevago.ru

Протезы

Зубной протез — это ортопедическая конструкция, которая устанавливается взамен разрушенного или удаленного зуба. Протез может быть установлен в виде единичной коронки или конструкции, заменяющей несколько или все зубы полностью.

Показания:

  • Потеря одного, нескольких или всех зубов.
  • Дефект зубного ряда вследствие травмы.
  • Разрушение зуба на 30-80%.
  • Пломбы, занимающие более 2/3 поверхности зуба.

Преимущества несъемного протеза:

  • В полости рта протез ощущается, как настоящие зубы.
  • Долговечность.
  • Комфортен при приеме пищи.
  • Не нарушает дикцию.

Виды протезов:

  • Коронка — протез в виде колпачка, повторяющий форму зуба. Ставится на имплантат или собственный зуб. Изготавливается из металла, металлокерамики, керамики, пластмассы.
  • Мостовидный протез — крепится на боковые зубы или имплантаты и заменяет до 3 утраченных зубов.
  • Вкладка — позволяет восстановить утраченную часть зуба. Устанавливается вместо пломбы или фиксируется на корнях зуба.

 