Протезы
Зубной протез — это ортопедическая конструкция, которая устанавливается взамен разрушенного или удаленного зуба. Протез может быть установлен в виде единичной коронки или конструкции, заменяющей несколько или все зубы полностью.
Показания:
- Потеря одного, нескольких или всех зубов.
- Дефект зубного ряда вследствие травмы.
- Разрушение зуба на 30-80%.
- Пломбы, занимающие более 2/3 поверхности зуба.
Преимущества несъемного протеза:
- В полости рта протез ощущается, как настоящие зубы.
- Долговечность.
- Комфортен при приеме пищи.
- Не нарушает дикцию.
Виды протезов:
- Коронка — протез в виде колпачка, повторяющий форму зуба. Ставится на имплантат или собственный зуб. Изготавливается из металла, металлокерамики, керамики, пластмассы.
- Мостовидный протез — крепится на боковые зубы или имплантаты и заменяет до 3 утраченных зубов.
- Вкладка — позволяет восстановить утраченную часть зуба. Устанавливается вместо пломбы или фиксируется на корнях зуба.