Зубной протез — это ортопедическая конструкция, которая устанавливается взамен разрушенного или удаленного зуба. Протез может быть установлен в виде единичной коронки или конструкции, заменяющей несколько или все зубы полностью.

Показания:

Потеря одного, нескольких или всех зубов.

Дефект зубного ряда вследствие травмы.

Разрушение зуба на 30-80%.

Пломбы, занимающие более 2/3 поверхности зуба.

Преимущества несъемного протеза:

В полости рта протез ощущается, как настоящие зубы.

Долговечность.

Комфортен при приеме пищи.

Не нарушает дикцию.

Виды протезов:

Коронка — протез в виде колпачка, повторяющий форму зуба. Ставится на имплантат или собственный зуб. Изготавливается из металла, металлокерамики, керамики, пластмассы.

Мостовидный протез — крепится на боковые зубы или имплантаты и заменяет до 3 утраченных зубов.