Кюретаж десны — это пародонтологическая манипуляция, цель которой – очистить десневые карманы и прикорневую часть зубов от очагов инфекции и основной причины развития воспаления десен. Для удаления налета и зубных отложений применяют в т.ч. особые ручные инструменты – кюреты.

Кюретаж может быть открытым и закрытым.

Закрытый кюретаж позволяет удалить отложения под десной, не надрезая ее. Однако проводить его целесообразно при пародонтите легкой и средней степени, когда глубина кармана не более 7,5 мм.

Если отложений много, врач делит процедуру на несколько этапов. Закрытый кюретаж проводится с доступом через периодонтальную связку.

Врач обрабатывает поверхность корней зуба с помощью специальных инструментов, кюрет, ультразвука.

Удаляя поддесневые зубные отложения и биопленку, врач устраняет локальную причину болезни – зубные отложения, а также купирует воспалительные процессы.

После процедуры восстанавливаются ткань десны и костные перегородки между зубами, предотвращаются расшатывание и потеря зуба.