Отбеливание Zoom выполняется с помощью специального геля, который активируется ультрафиолетом. При этом высвобождаются молекулы кислорода, которые проникают в эмаль, разрушают пигмент и устраняют его. Фосфат кальция в составе геля придает эмали гладкость и блеск.

В системе Zoom4 используются светодиодные лампы холодного свечения. Это позволяет избежать перегрева дентина, и процедура становится еще более безопасной и комфортной.