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Виниры

Виниры — супертонкие керамические накладки, которые корректируют и восстанавливают цвет и форму зубов. 

Показания:

  • Устаревшая реставрация или кариозная полость на фронтальных зубах
  • Сколы на зубах
  • Трещины, изменение цвета зубов

Виды виниров:

  • Композитные виниры — моделирование новую форму и цвет пломбировочным материалом. Самый быстрый и бюджетный способ, результата хватит на несколько лет.   
  • Виниры на рефакторе — ультратонкие виниры, требующие минимальной шлифовки своих зубов. Подходят для исправления небольших сколов. 
  • Виниры E-max — максимально натуральный вид, предсказуемый и красивый результат. Не стираются, не меняют цвет от времени. Профессиональную гигиену должен выполнять специалист, знающий правила работы с керамикой — ее нельзя обрабатывать ультразвуком и нужны специальные порошки и пасты для обработки поверхности.

 