Виниры — супертонкие керамические накладки, которые корректируют и восстанавливают цвет и форму зубов.

Показания:

Устаревшая реставрация или кариозная полость на фронтальных зубах

Сколы на зубах

Трещины, изменение цвета зубов

Виды виниров:

Композитные виниры — моделирование новую форму и цвет пломбировочным материалом. Самый быстрый и бюджетный способ, результата хватит на несколько лет.

Виниры на рефакторе — ультратонкие виниры, требующие минимальной шлифовки своих зубов. Подходят для исправления небольших сколов.