Виниры
Виниры — супертонкие керамические накладки, которые корректируют и восстанавливают цвет и форму зубов.
Показания:
- Устаревшая реставрация или кариозная полость на фронтальных зубах
- Сколы на зубах
- Трещины, изменение цвета зубов
Виды виниров:
- Композитные виниры — моделирование новую форму и цвет пломбировочным материалом. Самый быстрый и бюджетный способ, результата хватит на несколько лет.
- Виниры на рефакторе — ультратонкие виниры, требующие минимальной шлифовки своих зубов. Подходят для исправления небольших сколов.
- Виниры E-max — максимально натуральный вид, предсказуемый и красивый результат. Не стираются, не меняют цвет от времени. Профессиональную гигиену должен выполнять специалист, знающий правила работы с керамикой — ее нельзя обрабатывать ультразвуком и нужны специальные порошки и пасты для обработки поверхности.