Наш организм – система, в которой все взаимосвязано. Неправильный прикус может влиять на: работу мускулатуры головы, осанку, дыхание, работу ЖКТ, мимику. И, конечно, неправильный прикус – частая причина стираемости зубов и кариеса.

Вот почему важно своевременно исправить прикус: это залог не только здоровой и красивой улыбки, но и здоровья организма в целом!

Исправление прикуса проводится высококвалифицированными врачами с привлечением самых современных, эффективных и безопасных методов.

Это – брекеты, элайнеры и (в случае тяжелых нарушений) хирургическое вмешательство.



