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Хирургия и имплантация

Мы проводим полный спектр хирургических и имплантологических манипуляций: удаление и имплантация зубов, костная пластика (синус-лифтинг и направленная костная регенерация), пластика рецессии десны и т.д.

 

Удаление зуба

Удаление зуба — хирургическая манипуляция, которую доктор проводит в случае, когда зуб сильно разрушен и его не удается восстановить, например при глубоком кариесе.

Показания:

  • Удаление по "острой боли", например, при глубоком кариесе, когда зуб полностью разрушился и его невозможно спасти.
  • Плановое удаление зубов, например, перед ортодонтическим лечением или установкой импланта.
  • Подвижность 3-4 степени, когда зуб шатается во все стороны.
  • Зуб частично ретинированный или дистопированный.
  • Перикоронит зуба мудрости.
  • Перелом корня зуба.
  • Скрытая трещина корня зуба, которую доктор может увидеть только под микроскопом при лечении. Трещина нарушает герметичность зубаи внутри него может размножаться инфекция. 


После удаления зуба доктор расскажет, как ухаживать в ближайшие дни за полостью рта, выдаст памятку и будет поддерживать с вами связь, чтобы контролировать ход реабилитации.

 

Пластика рецессий десны

Рецессия десны – это снижение высоты десневого края. Десна при этом поднимается, обнажая шейку зуба. Это может быть вызвано нарушениями прикуса, травмами десны, неправильной чисткой зубов, ошибками при ортодонтическом лечении и т.д. Рецессия десны доставляет не только эстетические проблемы, но и приводит к появлению клиновидных дефектов, кариеса, гингивита, периодонтита.

К счастью, методы современной хирургии позволяют эффективно восстанавливать десневые контуры и закрывать обнажившиеся шейки зубов.

В нашей клинике мы проводим гингивопластику, которая выполняется опытным хирургом.
На консультации вам расскажут о всех нюансах манипуляции, о том, как будет проходить реабилитация. Клиника остается с вами и после пластики рецессии десны, чтобы контролировать ваше самочувствие и следить за восстановлением.

 

 

Закрытый синус-лифтинг

Синус-лифтинг – операция, которая нужна для того, чтобы поднять дно верхнечелюстной пазухи. А это необходимо хирургу-стоматологу, чтобы установить имплантат в жевательный отдел верхней челюсти, когда там не хватает костной ткани.

В верхней челюсти есть две полости: гайморовы пазухи или синусы. Чем ниже расположен синус, тем тоньше слой кости между ним и верхней челюстью. Кроме того, кость истончается из-за длительного отсутствия зуба и, когда нужно ставить имплантат в эту область, толщины кости может просто не хватить.

Вот в этом случае врач и выполняет синус-лифтинг – поднимает дно пазухи, размещая между верхней челюстью и пазухой костный материал там, где его недостаточно.

Синус-лифтинг может быть закрытым и открытым.

При закрытом синус-лифтинге хирург размещает костный материал через лунку удаленного зуба. Этот способ более атравматичный и деликатный, но он проводится только если нужно восстановить небольшой объем кости.

Показания к закрытому синус-лифтингу

  • Отсутствие одного зуба в жевательном отделе верхней челюсти
  • Удаление жевательного зуба на верхней челюсти в сочетании с одномоментной имплантацией
  • В зоне имплантации толщина кости составляет 5-6 мм

 

Открытый синус-лифтинг

Синус-лифтинг – операция, которая нужна для того, чтобы поднять дно верхнечелюстной пазухи. А это необходимо хирургу-стоматологу, чтобы установить имплантат в жевательный отдел верхней челюсти, когда там не хватает костной ткани.

В верхней челюсти есть две полости: гайморовы пазухи или синусы. Чем ниже расположен синус, тем тоньше слой кости между ним и верхней челюстью. Кроме того, кость истончается из-за длительного отсутствия зуба и, когда нужно ставить имплантат в эту область, толщины кости может просто не хватить.

Вот в этом случае врач и выполняет синус-лифтинг – поднимает дно пазухи, размещая между верхней челюстью и пазухой костный материал там, где его недостаточно.

Синус-лифтинг может быть закрытым и открытым.

При открытом синус-лифтинге хирург рассекает десну над зубом и делает маленько отверстие в кости напротив пазухи, через которое и поднимает дно синуса.

Показания к открытому синус-лифтингу

  • В зоне имплантации толщина кости составляет менее 5-6 мм
  • Изначально тонкая кость в сочетании с удалением жевательных зубов в области имплантации

 

Резекция верхушки корня

Врачи нашей клиники делают все возможное, чтобы сохранить зуб даже в самой сложной ситуации. Иногда на помощь приходит метод резекции верхушки корня.

Суть ее в том, что хирург отсекает ту часть корня зуба, которая является очагом воспаления, при этом оставляя нетронутыми здоровые ткани. Целесообразность проведения этой процедуры оценивает хирург.

Показания к резекции верхушки корня

  • Гранулемы и кисты около верхушки корня
  • Неправильное анатомическое расположение зубных каналов, затрудняющее проведение необходимых манипуляций