Мы проводим полный спектр хирургических и имплантологических манипуляций: удаление и имплантация зубов, костная пластика (синус-лифтинг и направленная костная регенерация), пластика рецессии десны и т.д.

Удаление зуба

Удаление зуба — хирургическая манипуляция, которую доктор проводит в случае, когда зуб сильно разрушен и его не удается восстановить, например при глубоком кариесе.

Показания:

Удаление по "острой боли", например, при глубоком кариесе, когда зуб полностью разрушился и его невозможно спасти.

Плановое удаление зубов, например, перед ортодонтическим лечением или установкой импланта.

Подвижность 3-4 степени, когда зуб шатается во все стороны.

Зуб частично ретинированный или дистопированный.

Перикоронит зуба мудрости.

Перелом корня зуба.

Скрытая трещина корня зуба, которую доктор может увидеть только под микроскопом при лечении. Трещина нарушает герметичность зубаи внутри него может размножаться инфекция.



После удаления зуба доктор расскажет, как ухаживать в ближайшие дни за полостью рта, выдаст памятку и будет поддерживать с вами связь, чтобы контролировать ход реабилитации.

Пластика рецессий десны

Рецессия десны – это снижение высоты десневого края. Десна при этом поднимается, обнажая шейку зуба. Это может быть вызвано нарушениями прикуса, травмами десны, неправильной чисткой зубов, ошибками при ортодонтическом лечении и т.д. Рецессия десны доставляет не только эстетические проблемы, но и приводит к появлению клиновидных дефектов, кариеса, гингивита, периодонтита.

К счастью, методы современной хирургии позволяют эффективно восстанавливать десневые контуры и закрывать обнажившиеся шейки зубов.



В нашей клинике мы проводим гингивопластику, которая выполняется опытным хирургом.

На консультации вам расскажут о всех нюансах манипуляции, о том, как будет проходить реабилитация. Клиника остается с вами и после пластики рецессии десны, чтобы контролировать ваше самочувствие и следить за восстановлением.

Закрытый синус-лифтинг

Синус-лифтинг – операция, которая нужна для того, чтобы поднять дно верхнечелюстной пазухи. А это необходимо хирургу-стоматологу, чтобы установить имплантат в жевательный отдел верхней челюсти, когда там не хватает костной ткани.

В верхней челюсти есть две полости: гайморовы пазухи или синусы. Чем ниже расположен синус, тем тоньше слой кости между ним и верхней челюстью. Кроме того, кость истончается из-за длительного отсутствия зуба и, когда нужно ставить имплантат в эту область, толщины кости может просто не хватить.

Вот в этом случае врач и выполняет синус-лифтинг – поднимает дно пазухи, размещая между верхней челюстью и пазухой костный материал там, где его недостаточно.

Синус-лифтинг может быть закрытым и открытым.

При закрытом синус-лифтинге хирург размещает костный материал через лунку удаленного зуба. Этот способ более атравматичный и деликатный, но он проводится только если нужно восстановить небольшой объем кости.

Показания к закрытому синус-лифтингу

Отсутствие одного зуба в жевательном отделе верхней челюсти

Удаление жевательного зуба на верхней челюсти в сочетании с одномоментной имплантацией

В зоне имплантации толщина кости составляет 5-6 мм

Открытый синус-лифтинг

Синус-лифтинг – операция, которая нужна для того, чтобы поднять дно верхнечелюстной пазухи. А это необходимо хирургу-стоматологу, чтобы установить имплантат в жевательный отдел верхней челюсти, когда там не хватает костной ткани.

В верхней челюсти есть две полости: гайморовы пазухи или синусы. Чем ниже расположен синус, тем тоньше слой кости между ним и верхней челюстью. Кроме того, кость истончается из-за длительного отсутствия зуба и, когда нужно ставить имплантат в эту область, толщины кости может просто не хватить.

Вот в этом случае врач и выполняет синус-лифтинг – поднимает дно пазухи, размещая между верхней челюстью и пазухой костный материал там, где его недостаточно.

Синус-лифтинг может быть закрытым и открытым.

При открытом синус-лифтинге хирург рассекает десну над зубом и делает маленько отверстие в кости напротив пазухи, через которое и поднимает дно синуса.

Показания к открытому синус-лифтингу

В зоне имплантации толщина кости составляет менее 5-6 мм

Изначально тонкая кость в сочетании с удалением жевательных зубов в области имплантации

Резекция верхушки корня

Врачи нашей клиники делают все возможное, чтобы сохранить зуб даже в самой сложной ситуации. Иногда на помощь приходит метод резекции верхушки корня.

Суть ее в том, что хирург отсекает ту часть корня зуба, которая является очагом воспаления, при этом оставляя нетронутыми здоровые ткани. Целесообразность проведения этой процедуры оценивает хирург.

Показания к резекции верхушки корня