Хирургия и имплантация
Мы проводим полный спектр хирургических и имплантологических манипуляций: удаление и имплантация зубов, костная пластика (синус-лифтинг и направленная костная регенерация), пластика рецессии десны и т.д.
Удаление зуба
Удаление зуба — хирургическая манипуляция, которую доктор проводит в случае, когда зуб сильно разрушен и его не удается восстановить, например при глубоком кариесе.
Показания:
- Удаление по "острой боли", например, при глубоком кариесе, когда зуб полностью разрушился и его невозможно спасти.
- Плановое удаление зубов, например, перед ортодонтическим лечением или установкой импланта.
- Подвижность 3-4 степени, когда зуб шатается во все стороны.
- Зуб частично ретинированный или дистопированный.
- Перикоронит зуба мудрости.
- Перелом корня зуба.
- Скрытая трещина корня зуба, которую доктор может увидеть только под микроскопом при лечении. Трещина нарушает герметичность зубаи внутри него может размножаться инфекция.
После удаления зуба доктор расскажет, как ухаживать в ближайшие дни за полостью рта, выдаст памятку и будет поддерживать с вами связь, чтобы контролировать ход реабилитации.
Пластика рецессий десны
Рецессия десны – это снижение высоты десневого края. Десна при этом поднимается, обнажая шейку зуба. Это может быть вызвано нарушениями прикуса, травмами десны, неправильной чисткой зубов, ошибками при ортодонтическом лечении и т.д. Рецессия десны доставляет не только эстетические проблемы, но и приводит к появлению клиновидных дефектов, кариеса, гингивита, периодонтита.
К счастью, методы современной хирургии позволяют эффективно восстанавливать десневые контуры и закрывать обнажившиеся шейки зубов.
В нашей клинике мы проводим гингивопластику, которая выполняется опытным хирургом.
На консультации вам расскажут о всех нюансах манипуляции, о том, как будет проходить реабилитация. Клиника остается с вами и после пластики рецессии десны, чтобы контролировать ваше самочувствие и следить за восстановлением.
Закрытый синус-лифтинг
Синус-лифтинг – операция, которая нужна для того, чтобы поднять дно верхнечелюстной пазухи. А это необходимо хирургу-стоматологу, чтобы установить имплантат в жевательный отдел верхней челюсти, когда там не хватает костной ткани.
В верхней челюсти есть две полости: гайморовы пазухи или синусы. Чем ниже расположен синус, тем тоньше слой кости между ним и верхней челюстью. Кроме того, кость истончается из-за длительного отсутствия зуба и, когда нужно ставить имплантат в эту область, толщины кости может просто не хватить.
Вот в этом случае врач и выполняет синус-лифтинг – поднимает дно пазухи, размещая между верхней челюстью и пазухой костный материал там, где его недостаточно.
Синус-лифтинг может быть закрытым и открытым.
При закрытом синус-лифтинге хирург размещает костный материал через лунку удаленного зуба. Этот способ более атравматичный и деликатный, но он проводится только если нужно восстановить небольшой объем кости.
Показания к закрытому синус-лифтингу
- Отсутствие одного зуба в жевательном отделе верхней челюсти
- Удаление жевательного зуба на верхней челюсти в сочетании с одномоментной имплантацией
- В зоне имплантации толщина кости составляет 5-6 мм
Открытый синус-лифтинг
Синус-лифтинг – операция, которая нужна для того, чтобы поднять дно верхнечелюстной пазухи. А это необходимо хирургу-стоматологу, чтобы установить имплантат в жевательный отдел верхней челюсти, когда там не хватает костной ткани.
В верхней челюсти есть две полости: гайморовы пазухи или синусы. Чем ниже расположен синус, тем тоньше слой кости между ним и верхней челюстью. Кроме того, кость истончается из-за длительного отсутствия зуба и, когда нужно ставить имплантат в эту область, толщины кости может просто не хватить.
Вот в этом случае врач и выполняет синус-лифтинг – поднимает дно пазухи, размещая между верхней челюстью и пазухой костный материал там, где его недостаточно.
Синус-лифтинг может быть закрытым и открытым.
При открытом синус-лифтинге хирург рассекает десну над зубом и делает маленько отверстие в кости напротив пазухи, через которое и поднимает дно синуса.
Показания к открытому синус-лифтингу
- В зоне имплантации толщина кости составляет менее 5-6 мм
- Изначально тонкая кость в сочетании с удалением жевательных зубов в области имплантации
Резекция верхушки корня
Врачи нашей клиники делают все возможное, чтобы сохранить зуб даже в самой сложной ситуации. Иногда на помощь приходит метод резекции верхушки корня.
Суть ее в том, что хирург отсекает ту часть корня зуба, которая является очагом воспаления, при этом оставляя нетронутыми здоровые ткани. Целесообразность проведения этой процедуры оценивает хирург.
Показания к резекции верхушки корня
- Гранулемы и кисты около верхушки корня
- Неправильное анатомическое расположение зубных каналов, затрудняющее проведение необходимых манипуляций