Коррекция десневой улыбки

Десневая улыбка, по другому гингивальная, это анатомическая особенность, а не патология. Такая улыбка отличается от обычной только тем, что десна сверху избыточно обнажается, более чем на 2 мм.

Причины возникновения десневой улыбки:

Гиперактивность мышц которые поднимают верхнюю губу

Короткая уздечка — препятствует движению верхней губы

Небольшое, по другому мелкое преддверие полости рта — приводит к излишнему натяжению слизистой

Нарушение прорезывания зубов

Избыточный рост десневой ткани — когда десна перекрывает большую часть коронки зуба и они кажутся визуально короткими. Такое состояние называется гипертрофия десны

Повышенная стираемость зубов

Методы коррекции десневой улыбки:

Хирургический метод коррекции. Если пациент сильно переживает перед вмешательством, наш врач может провести процедуру под седацией, в так называемом медикаментозном сне. Седация поможет расслабиться, пройдет чувство тревоги и страха. Доказано, что это безопасный метод: современные препараты имеют низкую токсичность и быстро выводятся из организма.

Гингивопластика.Операция на мягких тканях. Способ применяют при нарушениях прорезывания зубов. Хирург проводит лечение совместно с ортопедом. Перед операционным вмешательством, моделируют будущую улыбку с помощью компьютерной 3D программы — так можно увидеть как она будет будет выглядеть после преображения. Далее, делают шаблон, который понадобится на этапе вмешательства. Также решают как будут восстанавливать форму зубов, которые находятся под десной: с помощью протезирования или реставраций — пломбировочного материала. На этапе временного протезирования проводят операцию: под местной анестезией, доктор с помощью шаблона иссекает избыточную десну скальпелем или лазером и создает более физиологичный контур. Слизистую приподнимают так, чтобы сделать зубы визуально длиннее. Лазер во время процедуры запаивает сосуды, поэтому нет кровотечения.

Вестибулопластика. Пластика преддверия полости рта — пространства, которое снаружи ограничено губами и щеками. С помощью этой операции снижается натяжение десны.Как проводят операцию: под местной анестезией, врач делает горизонтальный разрез на слизистой. В начале отслаивает слизистую оболочку и подслизистый слой от надкостницы, потом перемещает ткани на правильное положение, а затем накладывает швы.

Френулопластика. В некоторых случаях, чтобы скорректировать десневую улыбку, доктор проводит операцию на уздечке. Как проводят операцию: под местной анестезией, врач подрезает и перемещает место прикрепления уздечки или полностью иссекает уздечку верхней губы, в зависимости от показаний. Тем самым ослабляет тяж, который препятствовал физиологичному положению губы. Далее, на разрез накладывают швы.

Лечение у ортодонта. Этот способ применяют в случае, если десневая улыбка вызвана неправильным прикусом. Брекет-система возвращает зубы в правильное положение в течение 1-1,5 лет. Перед лечением доктор назначит рентген-снимок черепа — ТРГ, для того чтобы увидеть состояние мягких тканей и наклона зубов, а также для определения того, насколько правильно располагаются верхняя и нижняя челюсть.