8 (499) 550-32-22
8 (499) 550-32-22 info@dr-zhevago.ru

Лечение кариеса

Лечение кариеса – одна из самых востребованных стоматологических процедур.

В зависимости от стадии поражения зубов кариес подразделяют на:

  • Начальный – бессимптомное поражение внешнего слоя эмали. 
  • Поверхностный – поражение эмали, вызывающее дискомфорт. 
  • Средний – образование полости на границе дентина и эмали, вызывающее боли во время еды.
  • Глубокий – образование глубокой полости, провоцирующей сильные болевые ощущения.  

В зависимости от локализации кариес бывает:

  • Фиссурный – на жевательной поверхности.
  • Межзубный – в межзубном промежутке.
  • Пришеечный – в области шейки зуба.
  • Кариес корня – поражение под или над десной.

Лечение кариеса осуществляется с помощью пломбирования – это самый эффективный способ устранения разрушенных тканей и остановки протекания патологических процессов. 

Важно!
Во время работы врачи нашей клиники используют микроскоп, позволяющий провести лечение точечно, сохранив максимум здоровых тканей. 