Лечение кариеса
Лечение кариеса – одна из самых востребованных стоматологических процедур.
В зависимости от стадии поражения зубов кариес подразделяют на:
- Начальный – бессимптомное поражение внешнего слоя эмали.
- Поверхностный – поражение эмали, вызывающее дискомфорт.
- Средний – образование полости на границе дентина и эмали, вызывающее боли во время еды.
- Глубокий – образование глубокой полости, провоцирующей сильные болевые ощущения.
В зависимости от локализации кариес бывает:
- Фиссурный – на жевательной поверхности.
- Межзубный – в межзубном промежутке.
- Пришеечный – в области шейки зуба.
- Кариес корня – поражение под или над десной.
Лечение кариеса осуществляется с помощью пломбирования – это самый эффективный способ устранения разрушенных тканей и остановки протекания патологических процессов.
Важно!
Во время работы врачи нашей клиники используют микроскоп, позволяющий провести лечение точечно, сохранив максимум здоровых тканей.