Лечение кариеса – одна из самых востребованных стоматологических процедур.

В зависимости от стадии поражения зубов кариес подразделяют на:

Начальный – бессимптомное поражение внешнего слоя эмали.

Поверхностный – поражение эмали, вызывающее дискомфорт.

Средний – образование полости на границе дентина и эмали, вызывающее боли во время еды.

Глубокий – образование глубокой полости, провоцирующей сильные болевые ощущения.

В зависимости от локализации кариес бывает:

Фиссурный – на жевательной поверхности.

Межзубный – в межзубном промежутке.

Пришеечный – в области шейки зуба.

Кариес корня – поражение под или над десной.

Лечение кариеса осуществляется с помощью пломбирования – это самый эффективный способ устранения разрушенных тканей и остановки протекания патологических процессов.

Важно!

Во время работы врачи нашей клиники используют микроскоп, позволяющий провести лечение точечно, сохранив максимум здоровых тканей.