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Удаление имплантатов

Удаление имплантата при воспалении или несостоятельности конструкции. 

Показания:

  • Убыль мягких и твердых тканей, гноетечение
  • Неправильно установленный имплантат
  • Подвижность имплантата

Этапы:

  • Диагностика. Врач делает 3D-снимок и оценивает состояние имплантата, костной и мягких тканей в области имплантации.
  • Иногда решение об удалении принимается вместе с пародонтологом. В некоторых случаях имплантат можно оставить при снятии воспаления с окружающих тканей.
  • Снятие коронки.
  • После анестезии врач вкручивает в шахту имплантата специальный инструмент и пытается аккуратно его выкрутить. Если на этом этапе имплантат удалить не удалось, то начинается следующий этап.
  • Костным трепаном по размеру имплантата врач высверливает имплантат на всю длину.
  • Медикаментозная обработка, костнопластический материал при необходимости, мембрана L-PRF и наложение швов.
     

Рекомендации после операции:

  • Прием лекарственных препаратов по расписанию
  • Осмотры согласно плану лечения — обычно это 1-2 осмотра после операции
  • Питание мягкой пищей
  • Исключение физических нагрузок на 2-3 дня после операции
  • Отказ от курения на 14 дней
  • Отказ от бани/сауны на 10 дней
  • Через 3-4 месяца после заживления можно проводить повторную имплантацию, предварительно посетив врача и сделав 3D-снимок. Врач оценит состояние костной ткани и назначит дату операции.