Удаление имплантатов
Удаление имплантата при воспалении или несостоятельности конструкции.
Показания:
- Убыль мягких и твердых тканей, гноетечение
- Неправильно установленный имплантат
- Подвижность имплантата
Этапы:
- Диагностика. Врач делает 3D-снимок и оценивает состояние имплантата, костной и мягких тканей в области имплантации.
- Иногда решение об удалении принимается вместе с пародонтологом. В некоторых случаях имплантат можно оставить при снятии воспаления с окружающих тканей.
- Снятие коронки.
- После анестезии врач вкручивает в шахту имплантата специальный инструмент и пытается аккуратно его выкрутить. Если на этом этапе имплантат удалить не удалось, то начинается следующий этап.
- Костным трепаном по размеру имплантата врач высверливает имплантат на всю длину.
- Медикаментозная обработка, костнопластический материал при необходимости, мембрана L-PRF и наложение швов.
Рекомендации после операции:
- Прием лекарственных препаратов по расписанию
- Осмотры согласно плану лечения — обычно это 1-2 осмотра после операции
- Питание мягкой пищей
- Исключение физических нагрузок на 2-3 дня после операции
- Отказ от курения на 14 дней
- Отказ от бани/сауны на 10 дней
- Через 3-4 месяца после заживления можно проводить повторную имплантацию, предварительно посетив врача и сделав 3D-снимок. Врач оценит состояние костной ткани и назначит дату операции.