Кюретаж десны — это пародонтологическая манипуляция, цель которой – очистить десневые карманы и прикорневую часть зубов от очагов инфекции и основной причины развития воспаления десен. Для удаления налета и зубных отложений применяют в т.ч. особые ручные инструменты – кюреты.

Кюретаж может быть открытым и закрытым.

Открытый кюретаж проводится при пародонтите средней и тяжелой степени, когда глубина кармана составляет более 7,5-8 мм.

В отличие от закрытого кюретажа, это — операция с разрезом на слизистой.

Врач рассекает ткань десны, отслаивая лоскуты и обнажая корни, а затем кюретками очищает зуб от камней, грануляций и налета. После этого он возвращает лоскуты на место и накладывает швы, которые снимает на 7-12 день.

Эта процедура позволяет обработать все пародонтальные карманы за один прием. При необходимости применяется седация.

Открытый кюретаж — единственная процедура, которая устраняет причину воспалительных процессов в глубоких пародонтальных карманах, помогая избежать подвижности и потери зубов.