Наш организм – система, где все взаимосвязано. Проблемы с прикусом влияют на всё: на работу мускулатуры головы, на осанку, дыхание, работу ЖКТ, мимику… И, конечно, неправильный прикус – частая причина стираемости зубов и кариеса.

Вот почему важно своевременно исправить прикус: это залог не только здоровой и красивой улыбки, но и здоровья организма в целом!

В нашей клинике исправление прикуса проводится высококвалифицированными врачами с привлечением самых современных, эффективных и безопасных методов.

Это – брекеты, элайнеры и (в случае тяжелых нарушений) хирургическое вмешательство. Все манипуляции выполняются опытнейшими врачами, которые полностью контролируют ход лечения и добиваются превосходных результатов даже в самых сложных случаях!