Удаление зубов мудрости

Зубы мудрости, третьи моляры, восьмерки — самые дальние зубы в зубной дуге. Наши предки использовали их для пережевывания жесткой и грубой пищи. С ходом эволюции изменился размер челюсти, поэтому третьи моляры или остаются в челюсти или занимают неправильное положение из-за нехватки места в кости.

Показания к удалению зубов мудрости:

Неправильный прикус

Неправильное положение

Перикоронит

Кариес

Ретроградный периодонтит

Если восьмерка стоит в правильном положении в зубной дуге и участвует в пережевывании пищи, то удалять без показаний её не следует.

Ретинированный зуб — это зуб, который не прорезался из кости и остался в челюсти.

Полуретинированный зуб — прорезался частично.

Дистопированный зуб — прорезался, но в неправильное положение.

Противопоказания:

При экстренном удалении восьмого зуба противопоказаний нет. В редких случаях доктор направит в стационар — при позднем сроке беременности или заболеваниях сердца.

Временные противопоказания при плановой операции:

Герпес в стадии обострения

ОРВИ и другие заболевания в острой фазе

Беременность и лактация

Этапы:

3D-снимок челюстей. Врач смотрит на расположение корней зуба в кости — насколько близко другие анатомические образования. На нижней челюсти рядом находятся нижнечелюстные нерв и артерия, а на верхней челюсти — верхнечелюстная пазуха (синус)

Анестезия зоны операции. Можно не присутствовать на своей операции и удалить восьмерки под седацией — в состоянии легкого медицинского сна. 80% восьмерок мы удаляем именно так — это комфортно и безопасно для пациента.

Фрагментирование зуба. Врач распиливает зуб и извлекает по частям, а края лунки стягивает несколькими швами.

Снятие швов происходит через 7-14 дней после операции.

После операции по удалению зуба пациент получвает все необходимые рекомендации и назначения, а также памятку с ответами на все вопросы.