Удаление зубов мудрости
Зубы мудрости, третьи моляры, восьмерки — самые дальние зубы в зубной дуге. Наши предки использовали их для пережевывания жесткой и грубой пищи. С ходом эволюции изменился размер челюсти, поэтому третьи моляры или остаются в челюсти или занимают неправильное положение из-за нехватки места в кости.
Показания к удалению зубов мудрости:
- Неправильный прикус
- Неправильное положение
- Перикоронит
- Кариес
- Ретроградный периодонтит
- Если восьмерка стоит в правильном положении в зубной дуге и участвует в пережевывании пищи, то удалять без показаний её не следует.
Ретинированный зуб — это зуб, который не прорезался из кости и остался в челюсти.
Полуретинированный зуб — прорезался частично.
Дистопированный зуб — прорезался, но в неправильное положение.
Противопоказания:
При экстренном удалении восьмого зуба противопоказаний нет. В редких случаях доктор направит в стационар — при позднем сроке беременности или заболеваниях сердца.
Временные противопоказания при плановой операции:
- Герпес в стадии обострения
- ОРВИ и другие заболевания в острой фазе
- Беременность и лактация
Этапы:
- 3D-снимок челюстей. Врач смотрит на расположение корней зуба в кости — насколько близко другие анатомические образования. На нижней челюсти рядом находятся нижнечелюстные нерв и артерия, а на верхней челюсти — верхнечелюстная пазуха (синус)
- Анестезия зоны операции. Можно не присутствовать на своей операции и удалить восьмерки под седацией — в состоянии легкого медицинского сна. 80% восьмерок мы удаляем именно так — это комфортно и безопасно для пациента.
- Фрагментирование зуба. Врач распиливает зуб и извлекает по частям, а края лунки стягивает несколькими швами.
- Снятие швов происходит через 7-14 дней после операции.
После операции по удалению зуба пациент получвает все необходимые рекомендации и назначения, а также памятку с ответами на все вопросы.