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Удаление зубов мудрости

Зубы мудрости, третьи моляры, восьмерки — самые дальние зубы в зубной дуге. Наши предки использовали их для пережевывания жесткой и грубой пищи. С ходом эволюции изменился размер челюсти, поэтому третьи моляры или остаются в челюсти или занимают неправильное положение из-за нехватки места в кости. 

Показания к удалению зубов мудрости:

  • Неправильный прикус
  • Неправильное положение
  • Перикоронит
  • Кариес
  • Ретроградный периодонтит
  • Если восьмерка стоит в правильном положении в зубной дуге и участвует в пережевывании пищи, то удалять без показаний её не следует.

Ретинированный зуб — это зуб, который не прорезался из кости и остался в челюсти. 

Полуретинированный зуб — прорезался частично. 

Дистопированный зуб — прорезался, но в неправильное положение.

Противопоказания:

При экстренном удалении восьмого зуба противопоказаний нет. В редких случаях доктор направит в стационар — при позднем сроке беременности или заболеваниях сердца. 

Временные противопоказания при плановой операции: 

  • Герпес в стадии обострения
  • ОРВИ и другие заболевания в острой фазе
  • Беременность и лактация

Этапы:

  • 3D-снимок челюстей. Врач смотрит на расположение корней зуба в кости — насколько близко другие анатомические образования. На нижней челюсти рядом находятся нижнечелюстные нерв и артерия, а на верхней челюсти — верхнечелюстная пазуха (синус)
  • Анестезия зоны операции. Можно не присутствовать на своей операции и удалить восьмерки под седацией — в состоянии легкого медицинского сна. 80% восьмерок мы удаляем именно так — это комфортно и безопасно для пациента. 
  • Фрагментирование зуба. Врач распиливает зуб и извлекает по частям, а края лунки стягивает несколькими швами.
  • Снятие швов происходит через 7-14 дней после операции.

После операции по удалению зуба пациент получвает все необходимые рекомендации и назначения, а также памятку с ответами на все вопросы.