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Отбеливание Opalescence

Система Opalescence предлагает варианты для домашнего и кабинетного отбеливания зубов.

Кабинетное отбеливание проводится только стоматологом, так как действующий гель имеет высокую концентрацию осветляющих веществ. Процесс осветления происходит как раз благодаря специальному гелю-активатору: окисление водорода сопровождается выделением молекул кислорода, которые проникают в эмаль зуба и устраняют пигменты.

В составе также есть нитрат калия и фтор, которые снижают чувствительность зубов – во время и после отбеливания.
Гель активируется химическим способом, так что специальная лампа не нужна.

  • Перед отбеливанием проводится профгигиена зубов.
  • Сама процедура отбеливания занимает около часа.
  • Opalescence позволяет осветлить зубы до 8 тонов, результат сохраняется несколько лет.