Система Opalescence предлагает варианты для домашнего и кабинетного отбеливания зубов.

Кабинетное отбеливание проводится только стоматологом, так как действующий гель имеет высокую концентрацию осветляющих веществ. Процесс осветления происходит как раз благодаря специальному гелю-активатору: окисление водорода сопровождается выделением молекул кислорода, которые проникают в эмаль зуба и устраняют пигменты.

В составе также есть нитрат калия и фтор, которые снижают чувствительность зубов – во время и после отбеливания.

Гель активируется химическим способом, так что специальная лампа не нужна.