Отбеливание Opalescence
Система Opalescence предлагает варианты для домашнего и кабинетного отбеливания зубов.
Кабинетное отбеливание проводится только стоматологом, так как действующий гель имеет высокую концентрацию осветляющих веществ. Процесс осветления происходит как раз благодаря специальному гелю-активатору: окисление водорода сопровождается выделением молекул кислорода, которые проникают в эмаль зуба и устраняют пигменты.
В составе также есть нитрат калия и фтор, которые снижают чувствительность зубов – во время и после отбеливания.
Гель активируется химическим способом, так что специальная лампа не нужна.
- Перед отбеливанием проводится профгигиена зубов.
- Сама процедура отбеливания занимает около часа.
- Opalescence позволяет осветлить зубы до 8 тонов, результат сохраняется несколько лет.