Хирургическая манипуляция, которую доктор проводит в случае, когда зуб сильно разрушен и его не удается восстановить, например при глубоком кариесе.

Показания:

Удаление по "острой боли", например, при глубоком кариесе, когда зуб полностью разрушился и его невозможно спасти.

Плановое удаление зубов, например, перед ортодонтическим лечением или установкой импланта.

Подвижность 3-4 степени, когда зуб шатается во все стороны.

Зуб частично ретинированный или дистопированный.

Перикоронит зуба мудрости.

Перелом корня зуба.

Скрытая трещина корня зуба, которую доктор может увидеть только под микроскопом при лечении. Трещина нарушает герметичность зубаи внутри него может размножаться инфекция.

После удаления зуба доктор расскажет, как ухаживать в ближайшие дни за полостью рта, выдаст памятку и будет поддерживать с вами связь, чтобы контролировать ход реабилитации.