Удаление зубов
Хирургическая манипуляция, которую доктор проводит в случае, когда зуб сильно разрушен и его не удается восстановить, например при глубоком кариесе.
Показания:
- Удаление по "острой боли", например, при глубоком кариесе, когда зуб полностью разрушился и его невозможно спасти.
- Плановое удаление зубов, например, перед ортодонтическим лечением или установкой импланта.
- Подвижность 3-4 степени, когда зуб шатается во все стороны.
- Зуб частично ретинированный или дистопированный.
- Перикоронит зуба мудрости.
- Перелом корня зуба.
- Скрытая трещина корня зуба, которую доктор может увидеть только под микроскопом при лечении. Трещина нарушает герметичность зубаи внутри него может размножаться инфекция.
После удаления зуба доктор расскажет, как ухаживать в ближайшие дни за полостью рта, выдаст памятку и будет поддерживать с вами связь, чтобы контролировать ход реабилитации.