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Удаление зубов

Хирургическая манипуляция, которую доктор проводит в случае, когда зуб сильно разрушен и его не удается восстановить, например при глубоком кариесе.

Показания:

  • Удаление по "острой боли", например, при глубоком кариесе, когда зуб полностью разрушился и его невозможно спасти.
  • Плановое удаление зубов, например, перед ортодонтическим лечением или установкой импланта.
  • Подвижность 3-4 степени, когда зуб шатается во все стороны.
  • Зуб частично ретинированный или дистопированный.
  • Перикоронит зуба мудрости.
  • Перелом корня зуба.
  • Скрытая трещина корня зуба, которую доктор может увидеть только под микроскопом при лечении. Трещина нарушает герметичность зубаи внутри него может размножаться инфекция. 

После удаления зуба доктор расскажет, как ухаживать в ближайшие дни за полостью рта, выдаст памятку и будет поддерживать с вами связь, чтобы контролировать ход реабилитации.