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Элайнеры

В отличие от несъемных брекетов, элайнеры – это съемная ортодонтическая конструкция, специальные капы для коррекции прикуса. Элайнеры оказывают мягкое, но постоянное давление на зубы, постепенно перемещая их в правильном направлении.

Многие предпочитают брекетам именно элайнеры: с ними не нужна сложная гигиена после еды, их можно при необходимости снять и т.д. 
Однако выбор метода исправления прикуса всегда остается за врачом-ортодонтом, который видит всю ситуацию во рту у пациента и может оценить эффективность того или другого способа коррекции прикуса.

Когда могут быть рекомендованы элайнеры?

  • Скученность зубов
  • Неправильное расположение зубов в зубном ряду
  • Широкие межзубные промежутки
  • Разные нарушения прикуса
  • Закрепление результата после снятия брекет-системы