В отличие от несъемных брекетов, элайнеры – это съемная ортодонтическая конструкция, специальные капы для коррекции прикуса. Элайнеры оказывают мягкое, но постоянное давление на зубы, постепенно перемещая их в правильном направлении.

Многие предпочитают брекетам именно элайнеры: с ними не нужна сложная гигиена после еды, их можно при необходимости снять и т.д.

Однако выбор метода исправления прикуса всегда остается за врачом-ортодонтом, который видит всю ситуацию во рту у пациента и может оценить эффективность того или другого способа коррекции прикуса.



Когда могут быть рекомендованы элайнеры?