Элайнеры
В отличие от несъемных брекетов, элайнеры – это съемная ортодонтическая конструкция, специальные капы для коррекции прикуса. Элайнеры оказывают мягкое, но постоянное давление на зубы, постепенно перемещая их в правильном направлении.
Многие предпочитают брекетам именно элайнеры: с ними не нужна сложная гигиена после еды, их можно при необходимости снять и т.д.
Однако выбор метода исправления прикуса всегда остается за врачом-ортодонтом, который видит всю ситуацию во рту у пациента и может оценить эффективность того или другого способа коррекции прикуса.
Когда могут быть рекомендованы элайнеры?
- Скученность зубов
- Неправильное расположение зубов в зубном ряду
- Широкие межзубные промежутки
- Разные нарушения прикуса
- Закрепление результата после снятия брекет-системы