Многочисленные исследования подтверждают: своевременная и регулярная гигиена, которую проводит профессионал, предотвращает развитие большинства стоматологических заболеваний. А это – экономия ваших финансов и времени.

Первичная профессиональная гигиена полости рта

Стоматолог-гигиенист проводит специальную профессиональную чистку зубов с учетом вашей индивидуальной ситуации в полости рта.

Вы научитесь правильной технике чистки зубов (наш опыт показывает, что лишь 10% пациентов умеют чистить зубы грамотно!) и получите рекомендации по средствам домашней гигиены.

После приема вам выдается полный набор необходимых средств гигиены на 2 месяца.

Специалист поддерживает вас от визита к визиту для отслеживания прогресса в качестве домашней гигиены.

Повторная профессиональная гигиена полости рта

Выполняется через 4 месяца после первичного приема.

Контроль результатов, выявление зон, требующих особого внимания и поддержка специалиста.

Годовой пакет гигиены полости рта

Включает 3 сеанса, которые проводятся раз в 4 месяца.

Помимо профессиональной чистки с использованием инструментов по показаниям, поддержки специалиста для контроля качества домашней чистки зубов и полного набора необходимых средств гигиены на 2 месяца (выдается при каждом посещении) вы получаете в подарок ирригатор и мастер-класс по его использованию.

Профессиональная гигиена полости рта и зубов при наличии брекет-системы

При ношении брекетов такая гигиена должна проводиться раз в 3 месяца, ведь наличие ортодонтических конструкций повышает риск развития кариеса!

Специалист контролирует состояние эмали, очищает самые сложные участки с помощью специальных интрументов.

В стоимость приема входит замена лигатур и эластиков.

Можно приобрести годовой пакет. При этом вы получаете в подарок ирригатор и урок по его использованию.