Что такое ICON?

Это – инновационная технология лечения кариеса на раннем этапе его развития без сверления. С помощью специальных инструментов и вспомогательных растворов на зуб наносится полимерный раствор, который затвердевает под воздействием ультрафиолета. Он уничтожает болезнетворные бактерии, герметизирует кариозную область и восстанавливает плотность эмали.

Эта процедура надежна и безопасна, не вызывает неприятных ощущений, максимально сохраняет ткани зуба и проводится примерно за полчаса.

Важно отметить, что неинвазивное лечение кариеса Icon эффективно только при кариесе на его начальной стадии!