Терапевтическая стоматология направлена на диагностику, лечение и предотвращение заболеваний полости рта и зубов.

Лечение кариеса

Кариес – одна из самых частых проблем, с которой к нам обращаются пациенты.

Для лечения кариеса и устранения поражений тканей зубов наши стоматологи-терапевты используют операционный микроскоп. Он позволяет увеличить зуб до 40 раз и работать только по поражённым тканям, не затрагивая здоровые.

Кариес, как правило, выявляется при следующих симптомах:

Белое или темное пятно на зубе

Боль при употреблении кислой,сладкой, холодной пищи

Внезапная острая зубная боль



Этапы лечения будут зависеть от степени поражения зуба, но в любом случае будут нужны осмотр, удаление кариозных тканей, восстановление его пломбой. Кариес в стадии белого пятна возможно пролечить применяя систему ICON.

Лечение некариозных повреждений

Некариозные повреждения — повышенная стираемость и чувствительность зубов, клиновидные дефекты и травмы зубов.. Специалисты нашей клиники успешно справляются с такими задачами, а после реставрации зуб выглядит совершенно естественно и ничем не отличается от натурального.

Первичное лечение корневых каналов

Первичное эндодонтическое лечение — это лечение пульпита и системы корневых каналов.

Любое эндодонтическое лечение проводится строго с использованием операционного микроскопа. Операционный микроскоп позволяет увеличить зуб в 40 раз и визуализировать расположение и количество корневых каналов, трещины зуба, границы кариозных процессов и т.д. Для лечения мы используем самое современное оборудование и качественные материалы.

Показания к первичному лечению корневых каналов:

пульпит\периодонтит

осложнения кариеса

корневая киста

травма зуба

Эндодонтическое лечение позволяет спасти зуб даже в сложных случаях и предотвращает вредное воздействие очага инфекции в зубе на организм.