В нашей клинике мы возвращаем зубам естественную белизну с помощью самых эффективных и безопасных методов!

Отбеливание зубов Zoom4

Отбеливание Zoom выполняется с помощью специального геля, который активируется ультрафиолетом. При этом высвобождаются молекулы кислорода, которые проникают в эмаль, разрушают пигмент и устраняют его.

Фосфат кальция в составе геля придает эмали гладкость и блеск.

В системе Zoom4 используются светодиодные лампы холодного свечения. Это позволяет избежать перегрева дентина, и процедура становится еще более безопасной и комфортной.

Zoom 4 позволяет добиться осветления эмали до 11 тонов за 1 визит.

Результаты отбеливания сохраняются 3–5 лет.

Перед отбеливанием проводится профгигиена зубов.

Отбеливание Opalescence

Система Opalescence предлагает варианты для домашнего и кабинетного отбеливания зубов.

Кабинетное отбеливание проводится только стоматологом, так как действующий гель имеет высокую концентрацию осветляющих веществ. Процесс осветления происходит как раз благодаря специальному гелю-активатору: окисление водорода сопровождается выделением молекул кислорода, которые проникают в эмаль зуба и устраняют пигменты.

В составе также есть нитрат калия и фтор, которые снижают чувствительность зубов – во время и после отбеливания.

Гель активируется химическим способом, так что специальная лампа не нужна.