Коронки на имплантатах
Имплантация зуба начинается с установки в кость имплантата и завершается, собственно, установкой коронки, которая соединяется с имплантатом через абатмент.
Коронки могут быть разными в зависимости от материала и способа фиксации.
По способу фиксации:
- Винтовое крепление. Здесь все детали прикручиваются друг к другу: в имплантате, абатменте и коронке есть отверстия, и винт проходит через всю конструкцию. Входное отверстие закрывается композитным светоотверждаемым материалом.
- Адгезивная фиксация — абатмент и коронка накрепко «склеивают» между собой с помощью адгезива (стоматологический цемент). Врач заполняет внутреннюю часть коронки цементом и надевает ее на абатмент.
Решение о способе фиксации принимает врач. И на адгезив, и на винт могут крепиться коронки из любого материала:
Типы коронок в зависимости от материала изготовления:
- Металлокерамика. Основу коронки составляет металлический каркас, внешний материал – керамика.
- Диоксид циркония — каркас из этого материала облицовывается фарфором, который пропускает свет и имитирует природную эмаль, делая восстановленный зуб максимально естественным.
- Прессованная керамика e-max — метод изготовления коронок, когда техник вручную наносит керамическую массу послойно на каркас и обжигает в печи на огнеупорной форме. Такие коронки выглядят очень естественно, но не подходят, например, для восстановления жевательных зубов, так как недостаточно прочны для этого.
- Пластмасса — материал для временных коронок на имплантат, через несколько месяцев такую коронку обязательно нужно заменить на постоянную.