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Коронки на имплантатах

Имплантация зуба начинается с установки в кость имплантата и завершается, собственно, установкой коронки, которая соединяется с имплантатом через абатмент.

Коронки могут быть разными в зависимости от материала и способа фиксации.

По способу фиксации:

  • Винтовое крепление. Здесь все детали прикручиваются друг к другу: в имплантате, абатменте и коронке есть отверстия, и винт проходит через всю конструкцию. Входное отверстие закрывается композитным светоотверждаемым материалом.  
  • Адгезивная фиксация — абатмент и коронка накрепко «склеивают» между собой с помощью адгезива (стоматологический цемент). Врач заполняет внутреннюю часть коронки цементом и надевает ее на абатмент.

Решение о способе фиксации принимает врач. И на адгезив, и на винт могут крепиться коронки из любого материала:  

Типы коронок в зависимости от материала изготовления: 

  • Металлокерамика. Основу коронки составляет металлический каркас, внешний материал – керамика. 
  • Диоксид циркония — каркас из этого материала облицовывается фарфором, который пропускает свет и имитирует природную эмаль, делая восстановленный зуб максимально естественным.
  • Прессованная керамика e-max — метод изготовления коронок, когда техник вручную наносит керамическую массу послойно на каркас и обжигает в печи на огнеупорной форме. Такие коронки выглядят очень естественно, но не подходят, например, для восстановления жевательных зубов, так как недостаточно прочны для этого.
  • Пластмасса — материал для временных коронок на имплантат, через несколько месяцев такую коронку обязательно нужно заменить на постоянную.