Коронки на имплантатах

Имплантация зуба начинается с установки в кость имплантата и завершается, собственно, установкой коронки, которая соединяется с имплантатом через абатмент.

Коронки могут быть разными в зависимости от материала и способа фиксации.

По способу фиксации:

Винтовое крепление. Здесь все детали прикручиваются друг к другу: в имплантате, абатменте и коронке есть отверстия, и винт проходит через всю конструкцию. Входное отверстие закрывается композитным светоотверждаемым материалом.

Адгезивная фиксация — абатмент и коронка накрепко «склеивают» между собой с помощью адгезива (стоматологический цемент). Врач заполняет внутреннюю часть коронки цементом и надевает ее на абатмент.

Решение о способе фиксации принимает врач. И на адгезив, и на винт могут крепиться коронки из любого материала:

Типы коронок в зависимости от материала изготовления: