Брекеты
Брекеты – самый известный и предсказуемый способ исправить положение зубов.
Брекеты бывают разных видов: металлические, керамические, сапфировые. Врачи нашей клиники подберут для вас оптимальный вариант.
Показания к ортодонтическому лечению на брекет-системе:
- Скученное или неровное положение зубов
- Смещение зубов после травмы или удаления зуба
- Боль в области височно-нижнечелюстного сустава
Протокол:
- Консультация. Анализ 3-D снимка, фотографий и моделей зубов. Сопоставление клинической картины в полости рта с данными рентгенограммы.
- Составление плана лечения.
- Снятие слепков для проведения точной ортодонтической диагностики.
- Консультация по результатам диагностики, плана лечения и согласование финансовой части.
- Фиксация и активация брекет-системы.
- Обучение гигиене полости рта и подбор индивидуальных средств.
- Ортодонтическая коррекция каждый месяц.
- Снятие брекетов, фиксация ретейнера или изготовление съемной капы для закрепления результата.