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Брекеты

Брекеты – самый известный и предсказуемый способ исправить положение зубов. 

Брекеты бывают разных видов: металлические, керамические, сапфировые. Врачи нашей клиники подберут для вас оптимальный вариант.

Показания к ортодонтическому лечению на брекет-системе:

  • Скученное или неровное положение зубов
  • Смещение зубов после травмы или удаления зуба
  • Боль в области височно-нижнечелюстного сустава


Протокол:

  • Консультация. Анализ 3-D снимка, фотографий и моделей зубов. Сопоставление клинической картины в полости рта с данными рентгенограммы. 
  • Составление плана лечения.
  • Снятие слепков для проведения точной ортодонтической диагностики.
  • Консультация по результатам диагностики, плана лечения и согласование финансовой части.
  • Фиксация и активация брекет-системы.
  • Обучение гигиене полости рта и подбор индивидуальных средств.
  • Ортодонтическая коррекция каждый месяц.
  • Снятие брекетов, фиксация ретейнера или изготовление съемной капы для закрепления результата. 