Имплантация All-on-4, ALL-on-6

Технология протезирования на 4 или 6 имплантах. Метод позволяет восстановить весь зубной ряд за один день, при полном или множетсвенном отсутсвии зубов — он заменяет 3-4 хирургических этапа, длительностью около 1,5 лет.

Суть методики: пациенту устанавливают 4 или 6 имплантов, а сверху на них фиксируют временный протез, в котором можно спокойно жевать и общаться, а через 3-6 месяцев его заменяют на постоянную несъемную конструкцию.

Показания:

Полная утрата зубов

Множественная утрата зубов

Желание пациента заменить съемную конструкцию на постоянный протез

Противопоказания:

Когда противопоказан синус-лифтинг — наращивание костной ткани, например, при остром гайморите

Сахарный диабет в стадии декомпенсации, когда сахар нестабилен и его уровень меняется в течение дня на 7 и более пунктов

Сердечно-сосудистой системы с необратимыми изменениями

Заболевания эндокринной системы: тяжёлые формы гипер- и гипотиреоза, сахарный диабет

Болезни крови: гемолитические анемии

Аутоиммунные заболевания, например системная красная волчанка

Злокачественные опухоли

Временные противопоказания:

Беременность

ОРВИ, герпес в стадии обострения

Этапы протезирования по технологии All-on-4 и All-on-6