Имплантация All-on-4, ALL-on-6
Технология протезирования на 4 или 6 имплантах. Метод позволяет восстановить весь зубной ряд за один день, при полном или множетсвенном отсутсвии зубов — он заменяет 3-4 хирургических этапа, длительностью около 1,5 лет.
Суть методики: пациенту устанавливают 4 или 6 имплантов, а сверху на них фиксируют временный протез, в котором можно спокойно жевать и общаться, а через 3-6 месяцев его заменяют на постоянную несъемную конструкцию.
Показания:
- Полная утрата зубов
- Множественная утрата зубов
- Желание пациента заменить съемную конструкцию на постоянный протез
Противопоказания:
- Когда противопоказан синус-лифтинг — наращивание костной ткани, например, при остром гайморите
- Сахарный диабет в стадии декомпенсации, когда сахар нестабилен и его уровень меняется в течение дня на 7 и более пунктов
- Сердечно-сосудистой системы с необратимыми изменениями
- Заболевания эндокринной системы: тяжёлые формы гипер- и гипотиреоза, сахарный диабет
- Болезни крови: гемолитические анемии
- Аутоиммунные заболевания, например системная красная волчанка
- Злокачественные опухоли
Временные противопоказания:
- Беременность
- ОРВИ, герпес в стадии обострения
Этапы протезирования по технологии All-on-4 и All-on-6
- Консультация, осмотр полости рта
- 3D-снимок
- Профессиональная гигиена полости рта, если зубы частично сохранились
- Сдача анализов, так как операция будет проходить под седацией (в условиях медикаментозного сна): развернутый биохимический и общий анализ крови, на ВИЧ, сифилис, гепатит B, C. Также потребуется ЭКГ-исследование и справка от лечащего врача, при наличии сопутствующих заболеваний, таких как сахарный диабет, патология сосудов и т.д.
- Примерно за 7 перед операцией, доктор-ортопед снимает слепок с челюсти/челюстей пациента, чтобы определить высоту прикуса, отправляет слепки в лабораторию, где техник сделает по ним будущий временный протез.
- По показаниям, с помощью 3D-камеры доктор сканирует ротовую полость, чтобы изготовить так называемый шаблон, по которому хирург будет устанавливать импланты в челюсть.
- Непосредственно перед самой операцией, по показаниям, удаляют оставшиеся зубы.
- По шаблону устанавливают в челюсть 4 или 6 имплантов. На одну челюсть уходит примерно 1,5-2 часа.
- Сверху на импланты фиксируются абатменты.
- После операции, ортопед устанавливает на импланты заранее подготовленный временный протез. Конструкция имитирует цвет натуральных зубов, в ней спокойно можно есть и говорить.
- Через 4-6 месяцев, врач устанавливает пациенту постоянную несъемную конструкцию — цельнолитой протез на всю челюсть, либо 3 мостовидных протеза.