Клиника проводит все виды консультаций и обследований, необходимых для успешного планирования лечения, в том числе - первичную консультацию, консультацию хирурга\ортодонта\терапевта\ортопеда.

Также обследования включают компьютерную томографию зубов и полости рта, прицельную рентгенографию, ортопанораму и прицельный снимок.

КТ – современная и безопасная разновидность рентгенологического исследования. Позволяет получить 3D-реконструкцию изображения, быстро и точно провести диагностику. Незаменима для выявления скрытых патологических процессов.

Прицельная рентгенография: (разово или комплексом при эндодонтическом лечении) проводится для выявления скрытых патологических процессов, локализованных в корне зуба, под десной или в челюстной ткани

Ортопантомография (ОПТГ) — панорамный рентген-снимок зубов. Позволяет оценить общую картину состояния полости рта. .

Прицельный снимок — самый простой и распространенный вид рентгеновского исследования полости рта.

Позволяет оценить состояние 1-3 рядом стоящих зубов, распространение кариеса, состояние корней зубов, наличие воспалительных процессов на верхушках корней..