Имплантация
Дентальная имплантация – один из способов восстановить один или несколько отсутствующих зубов, не затрагивая соседние зубы.
Мы работаем по 2 протоколам: одномоментная имплантация и отсроченная имплантация.
Одномоментная имплантация — происходит сразу же в лунку удаленного зуба. Врач совмещает две операции в одну, так как рана заживает один раз.
Отсроченная имплантация — врач устанавливает имплантат через 3-4 месяца после удаления зуба.
Показания:
- Отсутствие одного или нескольких зубов
- Эстетический дефект
Как проходит имплантация:
- Консультация
- КТ
- Подбор подходящего по размеру имплантата
- Планирование операции
- Анестезия
- Разрез десны
- Подготовка ложа под имплантат
- Установка имплантата
- Установка формирователя десны
- Пластика десны
- Наложение швов
- Контрольный снимок
- Снятие швов через 7-14 дней
- Установка коронки через 3-4 месяца
- После операции пациент получает все необходимые рекомендации и назначения и памятку с ответами на все вопросы.
Преимущества одномоментной имплантации:
- Все манипуляции проводятся за 1 визит
- Сохраняется костная ткань
- Избежание костной пластики
- Экономия времени и денег
- Психологический комфорт