Дентальная имплантация – один из способов восстановить один или несколько отсутствующих зубов, не затрагивая соседние зубы.

Мы работаем по 2 протоколам: одномоментная имплантация и отсроченная имплантация.



Одномоментная имплантация — происходит сразу же в лунку удаленного зуба. Врач совмещает две операции в одну, так как рана заживает один раз.

Отсроченная имплантация — врач устанавливает имплантат через 3-4 месяца после удаления зуба.

Показания:

Отсутствие одного или нескольких зубов Эстетический дефект

Как проходит имплантация:

Консультация

КТ

Подбор подходящего по размеру имплантата

Планирование операции

Анестезия

Разрез десны

Подготовка ложа под имплантат

Установка имплантата

Установка формирователя десны

Пластика десны

Наложение швов

Контрольный снимок

Снятие швов через 7-14 дней

Установка коронки через 3-4 месяца

После операции пациент получает все необходимые рекомендации и назначения и памятку с ответами на все вопросы.

Преимущества одномоментной имплантации: