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Имплантация

Дентальная имплантация – один из способов восстановить один или несколько отсутствующих зубов, не затрагивая соседние зубы.

Мы работаем по 2 протоколам: одномоментная имплантация и отсроченная имплантация.


Одномоментная имплантация — происходит сразу же в лунку удаленного зуба. Врач совмещает две операции в одну, так как рана заживает один раз. 

Отсроченная имплантация — врач устанавливает имплантат через 3-4 месяца после удаления зуба. 

Показания:

  1. Отсутствие одного или нескольких зубов
  2. Эстетический дефект

Как проходит имплантация:

  • Консультация
  • КТ
  • Подбор подходящего по размеру имплантата
  • Планирование операции
  • Анестезия
  • Разрез десны
  • Подготовка ложа под имплантат
  • Установка имплантата
  • Установка формирователя десны
  • Пластика десны
  • Наложение швов
  • Контрольный снимок
  • Снятие швов через 7-14 дней
  • Установка коронки через 3-4 месяца
  • После операции пациент получает все необходимые рекомендации и назначения и памятку с ответами на все вопросы.

Преимущества одномоментной имплантации:

  • Все манипуляции проводятся за 1 визит
  • Сохраняется костная ткань
  • Избежание костной пластики
  • Экономия времени и денег
  • Психологический комфорт