Синус-лифтинг – операция, которая нужна для того, чтобы поднять дно верхнечелюстной пазухи. А это необходимо хирургу-стоматологу, чтобы установить имплантат в жевательный отдел верхней челюсти, когда там не хватает костной ткани.

В верхней челюсти есть две полости: гайморовы пазухи или синусы. Чем ниже расположен синус, тем тоньше слой кости между ним и верхней челюстью. Кроме того, кость истончается из-за длительного отсутствия зуба и, когда нужно ставить имплантат в эту область, толщины кости может просто не хватить.

Вот в этом случае врач и выполняет синус-лифтинг – поднимает дно пазухи, размещая между верхней челюстью и пазухой костный материал там, где его недостаточно.

Синус-лифтинг может быть закрытым и открытым.

При открытом синус-лифтинге хирург рассекает десну над зубом и делает маленько отверстие в кости напротив пазухи, через которое и поднимает дно синуса.

Показания к открытому синус-лифтингу