Профессиональная гигиена полости рта и зубов
Процедура, которую мы рекомендуем проходить каждому раз в полгода независимо от состояния полости рта.
Выполняя профессиональную чистку, врач-гигиенист специальными инструментами убирает бактериальный налет, мягкие и минерализованные отложения и заполировывает эмаль.
При этом чистка зубов выполняется гораздо глубже и тщательнее, чем при домашней гигиене полости рта. Профессиональная гигиена полости рта и зубов — это превосходная профилактика кариеса и болезней десен.
Кроме того, зубы приобретают природную белизну: убирая микробную пленку, врач-гигиенист убирает и вместе с ней и пигмент.
Профессиональная гигиена полости рта показана:
- Перед хирургическим лечением;
- При наличии неприятного запаха или привкуса во рту;
- При кровоточивости десен;
- При гормональном гингивите беременных.
- И, как написано выше — рекомендована всем в рамках стоматологического чек-апа раз в полгода.