Процедура, которую мы рекомендуем проходить каждому раз в полгода независимо от состояния полости рта.

Выполняя профессиональную чистку, врач-гигиенист специальными инструментами убирает бактериальный налет, мягкие и минерализованные отложения и заполировывает эмаль.

При этом чистка зубов выполняется гораздо глубже и тщательнее, чем при домашней гигиене полости рта. Профессиональная гигиена полости рта и зубов — это превосходная профилактика кариеса и болезней десен.

Кроме того, зубы приобретают природную белизну: убирая микробную пленку, врач-гигиенист убирает и вместе с ней и пигмент.

Профессиональная гигиена полости рта показана: