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Профессиональная гигиена полости рта и зубов

Процедура, которую мы рекомендуем проходить каждому раз в полгода независимо от состояния полости рта.

Выполняя профессиональную чистку, врач-гигиенист специальными инструментами убирает бактериальный налет, мягкие и минерализованные отложения и заполировывает эмаль.

При этом чистка зубов выполняется гораздо глубже и тщательнее, чем при домашней гигиене полости рта. Профессиональная гигиена полости рта и зубов — это превосходная профилактика кариеса и болезней десен.

Кроме того, зубы приобретают природную белизну: убирая микробную пленку, врач-гигиенист убирает и вместе с ней и пигмент.

Профессиональная гигиена полости рта показана:

  • Перед хирургическим лечением;
  • При наличии неприятного запаха или привкуса во рту;
  • При кровоточивости десен;
  • При гормональном гингивите беременных.
  • И, как написано выше — рекомендована всем в рамках стоматологического чек-апа раз в полгода.