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Первичное лечение корневых каналов

Первичное эндодонтическое лечение — это лечение пульпита и системы корневых каналов.

Любое эндодонтическое лечение проводится строго с использованием операционного микроскопа. Операционный микроскоп позволяет увеличить зуб в 40 раз и визуализировать расположение и количество корневых каналов, трещины зуба, границы кариозных процессов и т.д. Для лечения мы используем самое современное оборудование и качественные материалы.   

Показания к первичному лечению корневых каналов:

  • пульпит\периодонтит
  • осложнения кариеса
  • корневая киста
  • травма зуба

Эндодонтическое лечение позволяет спасти зуб даже в сложных случаях и предотвращает вредное воздействие очага инфекции в зубе на организм.