Первичное эндодонтическое лечение — это лечение пульпита и системы корневых каналов.

Любое эндодонтическое лечение проводится строго с использованием операционного микроскопа. Операционный микроскоп позволяет увеличить зуб в 40 раз и визуализировать расположение и количество корневых каналов, трещины зуба, границы кариозных процессов и т.д. Для лечения мы используем самое современное оборудование и качественные материалы.

Показания к первичному лечению корневых каналов:

пульпит\периодонтит

осложнения кариеса

корневая киста

травма зуба

Эндодонтическое лечение позволяет спасти зуб даже в сложных случаях и предотвращает вредное воздействие очага инфекции в зубе на организм.