Первичное лечение корневых каналов
Первичное эндодонтическое лечение — это лечение пульпита и системы корневых каналов.
Любое эндодонтическое лечение проводится строго с использованием операционного микроскопа. Операционный микроскоп позволяет увеличить зуб в 40 раз и визуализировать расположение и количество корневых каналов, трещины зуба, границы кариозных процессов и т.д. Для лечения мы используем самое современное оборудование и качественные материалы.
Показания к первичному лечению корневых каналов:
- пульпит\периодонтит
- осложнения кариеса
- корневая киста
- травма зуба
Эндодонтическое лечение позволяет спасти зуб даже в сложных случаях и предотвращает вредное воздействие очага инфекции в зубе на организм.