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Профессиональная гигиена на аппарате "Вектор"

Аппарат "Вектор" — инновационный способ удаления над- и под- десневых зубных отложений, а также лечения и профилактики патологий тканей пародонта. 

Аппарат "Вектор" оснащен разными наконечниками и насадками, которыми врач воздействует на прикорневую поверхность зубов с помощью ультразвуковых волн. 

Ультразвук совместно с абразивной обработкой обеспечивает полировку поверхности зубов, снятие воспаления и укрепление тканей десен. 

Аппарат "Вектор" применяется также при начальной стадии гингивита и пародонтита как щадящая альтернатива закрытому кюретажу. Это отличная возможность очистить пародонтальные карманы, устранить очаг инфекции и снять воспаление без хирургического вмешательства. 

Показания:

  • Наличие большого количества зубного налета на поверхности зубов
  • Поддесневые отложения 
  • Оголение корней зубов 
  • Кровоточивость десен
  • Подвижность зубов