Профессиональная гигиена на аппарате "Вектор"
Аппарат "Вектор" — инновационный способ удаления над- и под- десневых зубных отложений, а также лечения и профилактики патологий тканей пародонта.
Аппарат "Вектор" оснащен разными наконечниками и насадками, которыми врач воздействует на прикорневую поверхность зубов с помощью ультразвуковых волн.
Ультразвук совместно с абразивной обработкой обеспечивает полировку поверхности зубов, снятие воспаления и укрепление тканей десен.
Аппарат "Вектор" применяется также при начальной стадии гингивита и пародонтита как щадящая альтернатива закрытому кюретажу. Это отличная возможность очистить пародонтальные карманы, устранить очаг инфекции и снять воспаление без хирургического вмешательства.
Показания:
- Наличие большого количества зубного налета на поверхности зубов
- Поддесневые отложения
- Оголение корней зубов
- Кровоточивость десен
- Подвижность зубов