Аппарат "Вектор" — инновационный способ удаления над- и под- десневых зубных отложений, а также лечения и профилактики патологий тканей пародонта.

Аппарат "Вектор" оснащен разными наконечниками и насадками, которыми врач воздействует на прикорневую поверхность зубов с помощью ультразвуковых волн.

Ультразвук совместно с абразивной обработкой обеспечивает полировку поверхности зубов, снятие воспаления и укрепление тканей десен.

Аппарат "Вектор" применяется также при начальной стадии гингивита и пародонтита как щадящая альтернатива закрытому кюретажу. Это отличная возможность очистить пародонтальные карманы, устранить очаг инфекции и снять воспаление без хирургического вмешательства.

Показания: