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Мамедов Руслан Эльманович

Мамедов Руслан Эльманович

Врач стоматолог-ортопед. Стаж 8 лет

Образование:

2015 г. — ПМГМУ им. И.М. Сеченова.

2016 г. — интернатура, МГМСУ им. А.И. Евдокимова; ординатура, РУДН, специальность «Стоматология ортопедическая».

Профессиональные навыки:

Условно съемное протезирование (all-on-4 и all-on-6).

Протезирование на имплантатах.

Ортопедия в полном объеме.

Съемные протезы, виниры, коронки.

  • А.Ю. Кубуса «Использование коффердама в ортопедии», 2018.
  • Стефана Куби «Создание новой улыбки: от планирования до фиксации», 2018.
  • М.И. Бойкова «Реставрация зубов керамическими вкладками и винирами», 2019.
  • Гнатологический 2-дневный курс, М.Ю. Ремнем, 2020.
  • «Реконструкция улыбки», А.В. Бабуров, 2021.