Мамедов Руслан Эльманович

Врач стоматолог-ортопед.

Стаж 8 лет

Курсы

Образование:

2015 г. — ПМГМУ им. И.М. Сеченова.

2016 г. — интернатура, МГМСУ им. А.И. Евдокимова; ординатура, РУДН, специальность «Стоматология ортопедическая».

Профессиональные навыки:

Условно съемное протезирование (all-on-4 и all-on-6).

Протезирование на имплантатах.

Ортопедия в полном объеме.

Съемные протезы, виниры, коронки.