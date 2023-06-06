Мамедов Руслан Эльманович

Мамедов Руслан ЭльмановичВрач стоматолог-ортопед. Стаж 8 лет
Образование:
2015 г. — ПМГМУ им. И.М. Сеченова.
2016 г. — интернатура, МГМСУ им. А.И. Евдокимова; ординатура, РУДН, специальность «Стоматология ортопедическая».
Профессиональные навыки:
Условно съемное протезирование (all-on-4 и all-on-6).
Протезирование на имплантатах.
Ортопедия в полном объеме.
Съемные протезы, виниры, коронки.
- А.Ю. Кубуса «Использование коффердама в ортопедии», 2018.
- Стефана Куби «Создание новой улыбки: от планирования до фиксации», 2018.
- М.И. Бойкова «Реставрация зубов керамическими вкладками и винирами», 2019.
- Гнатологический 2-дневный курс, М.Ю. Ремнем, 2020.
- «Реконструкция улыбки», А.В. Бабуров, 2021.