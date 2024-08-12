Натарова Ксения Сергеевна

Натарова Ксения СергеевнаСтоматолог-терапевт, пародонтолог Стаж 5 лет
Профессиональные навыки:
⁃ лечение зубов любой сложности с помощью дентального микроскопа;
⁃ лечение кариеса;
⁃ художественная реставрация зубов;
⁃ лечение корневых каналов (пульпит, периодонтит);
⁃ сложное эндодонтическое лечение (извлечение штифтов, вкладок, фрагментов инструментов);
⁃ лечение некариозных поражений ( ICON, микроабразия);
⁃ профессиональная гигиена полости рта;
⁃ отбеливание зубов;
⁃ восстановление целостности зубов после травмы;
⁃ лечение заболеваний слизистой оболочки полости рта.
Специализация:
Все виды терапевтических стоматологических манипуляций. Лечение по современным протоколам с использованием дентального микроскопа.
Образование:
* 2021 г. - Курский Государственный Медицинский Университет, Стоматология, врач-стоматолог;
* 2023 г. - Белгородский государственный национальный исследовательский университет, Ординатура, врач-стоматолог-терапевт.
Преподавательская работа:
* Аккредитованный лектор Swiss Dental Academy (SDA), GBT Trainer.
Дополнительное образование / курсы:
* 2021г.- «Повышение качества лечения заболеваний пародонта с использованием современных технологий» EMS, г. Москва
* 2021 г.- «Guided Biofilm Therapy» (GBT), г. Москва
* 2021 г.- «Clinical aspects of everyday Endodontics» Dr. Solomonov Michael, г. Москва
* 2021г.- «Семинар по использованию профессиональных систем Phillips Zoom WhiteSpeed» А.Акулович, г.Курск
* 2022 г.- « Clinical protocols in instrumentation and obturation» Dr. Solomonov Michael, г. Москва
* 2022г.- «School of modeling» Victor Sherbakov, г.Москва
* 2022г.- «Эффективная обработка корневых каналов зубов различных групп» И.Мер, г.Воронеж
* 2022г.- «Guided Biofilm Therapy» (GBT), г. Москва
* 2023г.- «Restoration of anterior teeth» Victor Sherbakov, г.Москва
* 2023- «Эндодонтическое перелечивание. Методика безопасного извлечения фрагментов сломанных эндодонтических инструментов из корневых каналов» О.Землякова, г. Москва