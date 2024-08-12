Натарова Ксения Сергеевна

Стоматолог-терапевт, пародонтолог

Стаж 5 лет

Курсы

Профессиональные навыки:

⁃ лечение зубов любой сложности с помощью дентального микроскопа;

⁃ лечение кариеса;

⁃ художественная реставрация зубов;

⁃ лечение корневых каналов (пульпит, периодонтит);

⁃ сложное эндодонтическое лечение (извлечение штифтов, вкладок, фрагментов инструментов);

⁃ лечение некариозных поражений ( ICON, микроабразия);

⁃ профессиональная гигиена полости рта;

⁃ отбеливание зубов;

⁃ восстановление целостности зубов после травмы;

⁃ лечение заболеваний слизистой оболочки полости рта.



Специализация:

Все виды терапевтических стоматологических манипуляций. Лечение по современным протоколам с использованием дентального микроскопа.



Образование:

* 2021 г. - Курский Государственный Медицинский Университет, Стоматология, врач-стоматолог;

* 2023 г. - Белгородский государственный национальный исследовательский университет, Ординатура, врач-стоматолог-терапевт.



Преподавательская работа:

* Аккредитованный лектор Swiss Dental Academy (SDA), GBT Trainer.